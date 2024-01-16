寧夏夜市辦科目三比賽！金曲歌手曾瑋中轟「敗壞風氣」：我忍不住

安晨妤遭爆偷吃醫生人夫！怒發4聲明反擊　「絕無可能重蹈覆轍」

▲安晨妤發出4點聲明澄清沒有當小三，並強調曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍。（圖／安晨妤提供）
▲安晨妤發出4點聲明澄清沒有當小三，並強調曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍。（圖／安晨妤提供）

記者吳雨婕／綜合報導

如今有「電商女王」美譽的女星安晨妤，曾嫁給「元祖食品少東」張劭緯，因此有「元祖少奶奶」的稱號，已結束13年婚姻恢復單身的她，先前曾被抖出她與羽球教練疑似交往中，今（16）日一早則是被爆料，安晨妤疑似當小三，介入已婚醫生與其太太的感情之中。針對此事，安晨妤大動作發出4點聲明反擊，強調：「曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
據《鏡週刊》報導，安晨妤透過交友軟體認識醫生Druce，確認過對方的身家，也清楚知道男方已婚身分，卻傳訊息要求與Druce過夜、出國、組新家庭，Druce醫生太太的閨密指出，安晨妤都趁著Druce太太出國時，與Druce約會。

▲安晨妤發出聲明強調沒有介入已婚醫生的婚姻。（圖／安晨妤提供）
▲▼安晨妤發出聲明強調沒有介入已婚醫生的婚姻。（圖／安晨妤提供）
▲安晨妤發出聲明強調沒有介入已婚醫生的婚姻。（圖／安晨妤提供）
 
針對此事，安晨妤一早發出4點聲明，第一點澄清沒有介入他人婚姻，「本著廣結善緣與傅一新先生認識，兩人因小孩常玩在一起成為朋友，並無介入他人家庭之意。」第二點則是從未與男方單獨約會，「兩人見面都有小孩或其他友人同時在場。」第三點強調：「婚姻關係乃兩人之間的事，任何問題應由夫妻雙方自行解決，本人也曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍。」最後一點，安晨妤對於指控，要求對方公開道歉，「勿將無辜第三者扯入，做為您們雙方夫妻離婚談判的籌碼。若不公開道歉，將訴諸法律提告到底。」


安晨妤4點聲明：

1.本人絕無介入張書維女士與傅一新先生的婚姻，本著廣結善緣與傅一新先生認識，兩人因小孩常玩在一起成為朋友，並無介入他人家庭之意。

2.本人從未跟傅一新先生有單獨約會，兩人見面都有小孩或其他友人同時在場。

3.婚姻關係乃兩人之間的事，任何問題應由夫妻雙方自行解決，本人也曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍。

4.面對張書維女士無中生有的指控，要求張小姐公開道歉，勿將無辜第三者扯入，做為您們雙方夫妻離婚談判的籌碼。若不公開道歉，將訴諸法律提告到底。






更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

  

安晨妤趕回台投票！「辣秀性感S型身材」　喜成選舉最美風景

「前元祖少奶奶」安晨妤臉上有吻痕！疑有新戀情　爆笑真相曝光

張學友開唱出狀況！歌迷推倒欄杆10多人慘摔　爆「人踩人意外」

PG ONE偷吃金馬影后！消失5年強勢復出　在台開唱宣布加場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選