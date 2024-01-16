安晨妤遭爆偷吃醫生人夫！怒發4聲明反擊 「絕無可能重蹈覆轍」
如今有「電商女王」美譽的女星安晨妤，曾嫁給「元祖食品少東」張劭緯，因此有「元祖少奶奶」的稱號，已結束13年婚姻恢復單身的她，先前曾被抖出她與羽球教練疑似交往中，今（16）日一早則是被爆料，安晨妤疑似當小三，介入已婚醫生與其太太的感情之中。針對此事，安晨妤大動作發出4點聲明反擊，強調：「曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍。」
記者吳雨婕／綜合報導
據《鏡週刊》報導，安晨妤透過交友軟體認識醫生Druce，確認過對方的身家，也清楚知道男方已婚身分，卻傳訊息要求與Druce過夜、出國、組新家庭，Druce醫生太太的閨密指出，安晨妤都趁著Druce太太出國時，與Druce約會。
針對此事，安晨妤一早發出4點聲明，第一點澄清沒有介入他人婚姻，「本著廣結善緣與傅一新先生認識，兩人因小孩常玩在一起成為朋友，並無介入他人家庭之意。」第二點則是從未與男方單獨約會，「兩人見面都有小孩或其他友人同時在場。」第三點強調：「婚姻關係乃兩人之間的事，任何問題應由夫妻雙方自行解決，本人也曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍。」最後一點，安晨妤對於指控，要求對方公開道歉，「勿將無辜第三者扯入，做為您們雙方夫妻離婚談判的籌碼。若不公開道歉，將訴諸法律提告到底。」
安晨妤4點聲明：
1.本人絕無介入張書維女士與傅一新先生的婚姻，本著廣結善緣與傅一新先生認識，兩人因小孩常玩在一起成為朋友，並無介入他人家庭之意。
2.本人從未跟傅一新先生有單獨約會，兩人見面都有小孩或其他友人同時在場。
3.婚姻關係乃兩人之間的事，任何問題應由夫妻雙方自行解決，本人也曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍。
4.面對張書維女士無中生有的指控，要求張小姐公開道歉，勿將無辜第三者扯入，做為您們雙方夫妻離婚談判的籌碼。若不公開道歉，將訴諸法律提告到底。
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