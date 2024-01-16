電子傳產倒一片！台股早盤大跌200點 唯神盾飆漲停帶動家族昂首
美股15日因馬丁路德金紀念日休市一天、國際上伊朗加入紅海展局，地緣政治緊張，使日韓股市也跌0.8到1%以上，而台北股市今（16）日開低，早盤大跌200點，下殺到17343點，跌幅也有1%以上。權值王台積電早盤跌7元，來到579元，跌幅0.8%。其他電子、傳產與金融股也紛紛熄火摔地。唯有IP矽智財、神盾家族逆勢強漲，其中神盾飆漲停，安格與智原漲3%。
記者許家禎／台北報導
台股今日綠油油，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌7元，來到579元，跌幅0.8%。聯電跌近1%，世界先進與力積電跌1%以上。其他重要電子股也熄火，聯發科跌1.4%，南亞科、華碩、和碩、國巨、旺宏、日月光跌1%以上，台達電跌2%。另外，傳產台塑、中鋼、台泥也跌1%多，台塑化跌3%以上。
不過，宏碁逆勢抗跌，漲0.5%。面板雙虎群創與友達也走高1到2%，算是盤面焦點。而近年神盾集團積極布局IP與ASIC，15日神盾與乾瞻通過以現金及公司發行新股為對價之股份轉換案，神盾出資47億元取得乾瞻科技已發行百分之百股權。而今日神盾家族逆勢走高，神盾飆漲停，迅杰漲5%、智原漲3%、安格漲幅也有近3%、M31漲2%。