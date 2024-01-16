《但願人長久》奪香港影帝 吳慷仁圓留名港片的夢：自己不是最好
41歲吳慷仁繼去年以《富都青年》拿下金馬獎影帝，昨（15）日晚間再憑港片《但願人長久》擊敗梁朝偉、林家棟、黃梓樂等勁敵，勇奪第30屆「香港電影評論學會大獎」最佳男演員獎，他凌晨於臉書發文，感謝評審讓自己在香港影壇留名，「覺得自己不是最好，還有要再加強的地方」，十分謙遜。
記者楊穎軒／綜合報導
吳慷仁表示，香港戲劇是他童年的回憶，國中時看TVB（香港無線電視台），高中看各大電影台24小時放映，看著港片、港劇中的演員發光發熱，加深對香港的印象，「好像香港街道的味道都能從螢幕前聞得到，維多利亞港就像是我曾經去過一樣，即使到27歲前從未去過...」
對於港片類型，吳慷仁如數家珍，「什麼都看，什麼都喜歡」，甚至影響到自己對演員生涯的規劃，「直到後來變成一個演員，夢想著不是只是去香港旅遊玩樂，而是變成香港電影裡的一份子，這份心情我一直放在心裡～」
如今圓了童年的夢，吳慷仁感謝香港電影評論學會，「謝謝你們的肯定～讓我在香港留下一個名字，覺得自己不是最好，還有要再加強的地方」，並感謝劇組以少少的資源拍出很有誠意的作品，他由衷的感到驕傲，「我想這就是香港電影的魔力吧～實在是太感謝了～期待再相會，期待能演出更多香港電影～」
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