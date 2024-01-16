NBA／Embiid傷癒復出豪取41分10籃板 76人124：115擊退火箭
費城76人明星中鋒Joel Embiid傷癒復出，今（16）日主場迎戰休士頓火箭隊比賽，Embiid豪取41分10籃板，連續16場繳出至少30分10籃板成績單，加上Tyrese Maxey貢獻27分，最終76人以124：115擊敗火箭。
記者路皓惟/綜合報導
29歲的Embiid因左膝發炎缺席了最近3場比賽，76人在他缺陣期間取得1勝2敗。此戰Embiid在第一節攻下13分，奠定球隊領先基礎，第二節Embiid繼續發力，Maxey和Tobias Harris先後飆進三分，半場打完76人取得66：47大幅領先。
火箭隊此戰一度落後多達28分，直到第四節結束都無法扭轉局勢，且團隊三分球27投8中，命中率是悽慘的29.6％，種下敗因。
Embiid在第四節抓下第10個籃板後提前下場休息，今日全場21投12中，罰球17罰16中，連續17場比賽得分至少達到30分。
根據聯盟新的勞資協議，本季球員必須出賽65場才有資格角逐MVP和其他獎項，等於Embiid在剩餘的44場比賽中僅能再缺席8場，否則將提前無緣MVP，對此他表示：「我們必須把眼光放得更遠，看接下來會發生什麼，希望膝蓋不再腫脹。」
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