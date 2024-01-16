機場安檢排爆！旅客「早2小時到」險趕不上航班　桃機出面曝苦衷

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對此，桃園機場表示，第1航廈離境安檢線原共有8條，但因1條升級設備剩7線能服務，預計1月22日完成電腦斷層掃描儀啟用及訓練，就能增加安檢量能。另受各級學校陸續放寒假、選後離境人潮影響，以及1航廈清晨6時至下午3時為離境尖峰時間，故人潮較集中，公司除了加派人力，航警局也於早上5點開滿安檢線。
桃園機場航班運量整點人數預報資料指出，第一航廈出境尖峰時間，平均1小時有2000人次，因此桃機也提醒旅客掌握以下3技巧，加速出入境通關。
桃園機場加速出入境通關技巧如下：
1.善用智慧化服務：每日出境尖峰時段為7時至10時、14時至16時、21時至23時，出國旅客除提前抵達，亦可利用手機、網路或市區預辦登機（A1台北車站、A3新北產業園區站）完成報到，使用自助行李託運等智慧化服務，提高報到效率；自動查驗通關系統可直接於通關閘道內註冊，註冊後能直接通關且終身都可使用，更換護照也無需重新註冊。
2.預先確認託運規定：常見禁止託運違禁品以行動電源、打火機為大宗，而為維護飛航安全，應隨身攜帶上飛機並做好保護，切勿託運。另據國際民航組織及國際空運協會規定，鋰電池小於100瓦特小時可攜上機；目前一般市售筆記型電腦、平版、3C產品內鋰電池多小於100瓦特小時，可隨身攜帶上機，但不允許託運。
3.減少複查，安檢更順暢：冬季出遊因穿著較多，旅客通過安檢金屬探測門前，可先將身上部分衣物及金屬物品取下，將平板和筆電自隨身行李取出後，連同外套及隨身行李一同置入檢查儀；手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，且須裝於可密封的透明塑膠夾鍊袋；安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。