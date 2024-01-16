恐觸犯禁忌！外國遊客穿短褲在泰國古廟前 曬太陽引熱議
許多國家都有需要尊重的傳統文化和規範，例如泰國古廟和大皇宮前切記勿穿著短褲和小背心。近期有數名泰國民眾拍到外國遊客穿著短褲和小背心在古廟前曬太陽，引起泰國社會熱議，網友們認為外國遊客應尊重當地的傳統。
國際中心賴正琳／綜合報導
泰國公共電視台PBS報導，網友隆佩拉允（Kamron Petprayoon）在社群平台Facebook上傳一張照片，只見兩名外國女子穿著短褲和背心躺在曼谷大皇宮前的皇家田廣場（Sanam Luang），他更寫下標題：「從沒在曼谷見過，這不是芭達雅。」該則貼文旋即引來網友轉傳和留言，多數網友對遊客們的行為感到震驚。
皇家田廣場主要用於舉辦皇家慶典及具有國家意義的活動。一些網友對外國遊客的行為感到驚訝，並表示外國人應該事先了解他們所旅行的國家當地的傳統和建築用意，尤其大皇宮和皇家田廣場對泰國人有特別的意義，每個人都該保持尊重。不過也有一部份網友認為，外國遊客可能不明白皇家田廣場的重要性，而誤以為只是一般的草皮。
類似事件不只發生在首都曼谷，泰國北方大城清邁清曼寺是該地的第一座寺廟，歷史淵遠而悠久，近期有兩名女子在寺廟內的外國草地上享受陽光，被一位開嘟嘟車的司機發現並拍下照片，並將其發佈到社交平台上。市民發現後並告訴寺廟裡的高僧，負責管理寺廟的僧侶立即採取行動，告知外國遊客在寺廟時不宜穿著暴露地曬太陽，遊客便離開該處，但此事已引起泰國網友的熱議。