寒假打工賺27K！大學生最愛餐旅文教　9成1過年上班、盼工資加倍

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針對寒假打工「最嚮往」的行業，在可複選狀況下，前5名分別為「餐飲住宿與休閒旅遊」（42.5%）、「文（補）教業」（41.3%）、「批發零售與貿易」（36.6%），以及「大眾傳播與公關廣告」（30.9%）、「影音設計與時尚藝術」（29.5%）。
至於6到10名部份，又分別是「科技資訊」（27.8%）、「民生服務業（不含餐宿與休旅)」（22.9%）、「金融保險與會計統計」（19.6%），以及「運輸與物流倉儲」（17%）、「醫護與生技」（15.6%）。
大學生們希望靠著假期工讀，平均能賺進27,386元，其中有9.7%的目標，更高達「5萬塊（含）以上」；以有意願寒假打工的98.7萬名大學生換算，今年整個寒假的「打工財」、「打工紅包」，預估可高達270億元。
進一步以每個小時的打工報酬來看，估計需要達到362元，約為目前基本工資183元的2倍左右。（27,386除以75.7，約等於362；362除以183，約等於1.98）。
另外，基本工資8連升，自今年元旦起，時薪部分提高到183元，大增了7元，這當中有73.7%的學生指出，因此「提高」寒假打工意願；若工資「多一倍」，有91.3%的學生透露，願意在龍年「除夕到初三期間」這4天去打工。
yes123求職網發言人楊宗斌提醒，其實「農曆除夕至大年初三」（龍年為2月9日到2月12日）為國定假日，像是採「時薪制」的學生打工族，假如在「除夕到初三」工作，雇主同樣要加倍發給工資。
楊宗斌說，針對龍年過年聘用的兼差工讀生，原本是給基本工資的時薪183元，一旦碰上這4天，時薪就要變成366元，資方「不能變相」主張，已經以加發紅包取代工資補償。