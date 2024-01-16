謝和弦與長腿辣妹熱舞！愛妻二胎卸貨倒數 喊話「努力賺奶粉錢」
謝和弦近日推出賀年新歌〈Happy來過年〉，這次是他首度為新年節慶寫歌，要大家一起Happy跳起來、Happy來過年。談到過年，謝和弦笑說會大女兒打扮的工作交給太太陳緗妮（莉婭），而太太懷著二胎，已經進入「卸貨」倒數，謝和弦大方表示：「我們一家都準備好了，爸爸更努力的賺奶粉錢！」
記者吳雨婕／綜合報導
這次MV中謝和弦突破自我框架，挑戰跳舞成為了唱跳歌手，砸下重金邀來南韓女子天團BLACKPINK御用的舞蹈老師Kiel Tutin，跨國量身打造舞蹈，還與多位穿著改良過短旗袍的火辣女舞者熱舞，開心要與大家迎新年。
女兒萌樣相當可愛，過年時想必會領到許多祝福紅包，夫妻倆計畫怎麼幫她打扮？謝和弦以暖心爸爸口吻回應：「打扮就交給媽媽、我比較注重保暖。壓歲錢都會幫女兒存起來，等她長大以後自己決定怎麼花。」他也透露女兒聽到新歌的可愛反應，笑稱：「頭跟身體會跟著音樂節奏擺動、其實打歌服也是女兒給出意見幫我選的。」老婆陳緗妮第二胎進入卸貨倒數，他扛起男人重任承諾：「心情很平靜，我們一家都準備好了，爸爸更努力的賺奶粉錢！」
過年回去南投公婆家，好奇身為媳婦的陳緗妮是否會有壓力，會下廚煮年菜嗎？她嘴甜形容：「沒有壓力，因為婆婆很會煮飯，我們都很愛吃婆婆做的菜，也會固定在餐廳訂位，一家人在餐廳吃團圓飯。」
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