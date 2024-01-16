不再尋求和平統一！金正恩呼籲修憲　將南韓視為「第一敵對國家」

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金正恩表示，應該要在憲法中，將南韓完全界定為外國和頭號敵對國家，「在朝鮮半島發生戰爭的情況下，重要的是要考慮完全佔領、鎮壓、收回大韓民國，將其征服為共和國領土的問題。」
金正恩在會議中表示，已經不可能再與南韓尋求統一，並指責青瓦台當局企圖瓦解平壤政權，透過吸收來統一，「我們不想要戰爭，但我們也無意避免。」
《朝中社》指出，北韓也在這場會議上，決定廢除負責南北韓事務的機構，包括祖國和平統一委員會（National Committee for the Peaceful Reunification of the Fatherland）、民族經濟合作局和金剛山國際旅遊局。報導表示，北韓將解散這些僅為了促進南北韓對話與合作而存在的機構。
在這場會議召開之際，北韓才進行了一系列導彈測試，金正恩也在去年年底的北韓勞動黨年終會議上，把與南韓的關係定義為「兩個相互敵對的國家」，並表示尋求與南韓統一是沒有意義的。
有分析人士指出，由於數十年來的政策被打破，改變南北韓之間的關係，可能導致朝鮮半島局勢惡化，北韓外交部很可能接管處理與南韓的關係，而這一變化也將可能在未來提供在戰爭中動用核武的理由。