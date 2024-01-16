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不再尋求和平統一！金正恩呼籲修憲　將南韓視為「第一敵對國家」

▲北韓領導人金正恩呼籲修改憲法，將南韓列為「頭號敵對國家」。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓領導人金正恩呼籲修改憲法，將南韓列為「頭號敵對國家」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來朝鮮半島局勢緊張，北韓不僅進行了一系列的導彈測試，北韓領導人金正恩更在去年底表明南北韓已是「敵對國」關係。金正恩在15日時呼籲修改憲法，將南韓列為「頭號敵對國家」，指出若兩韓發生戰爭，將會占領南韓全境。

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綜合《韓聯社》、《路透社》等媒體報導，北韓官媒《朝中社》指出，金正恩15日時在第14屆最高人民會議（SPA）第10次會議上發表演說，期間指出朝鮮（北韓）已經徹底消除將南韓視作和解與統一對象以及同族的矛盾既定概念，呼籲修改憲法，不再把南韓定義為和解與統一的對象。

金正恩表示，應該要在憲法中，將南韓完全界定為外國和頭號敵對國家，「在朝鮮半島發生戰爭的情況下，重要的是要考慮完全佔領、鎮壓、收回大韓民國，將其征服為共和國領土的問題。」

金正恩在會議中表示，已經不可能再與南韓尋求統一，並指責青瓦台當局企圖瓦解平壤政權，透過吸收來統一，「我們不想要戰爭，但我們也無意避免。」

《朝中社》指出，北韓也在這場會議上，決定廢除負責南北韓事務的機構，包括祖國和平統一委員會（National Committee for the Peaceful Reunification of the Fatherland）、民族經濟合作局和金剛山國際旅遊局。報導表示，北韓將解散這些僅為了促進南北韓對話與合作而存在的機構。

在這場會議召開之際，北韓才進行了一系列導彈測試，金正恩也在去年年底的北韓勞動黨年終會議上，把與南韓的關係定義為「兩個相互敵對的國家」，並表示尋求與南韓統一是沒有意義的。

有分析人士指出，由於數十年來的政策被打破，改變南北韓之間的關係，可能導致朝鮮半島局勢惡化，北韓外交部很可能接管處理與南韓的關係，而這一變化也將可能在未來提供在戰爭中動用核武的理由。

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