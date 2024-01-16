▲去除眼袋怎麼做？　醫：重點是中臉雕塑

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最理想的眼袋手術是撫平眼袋、填平淚溝、去除顴骨袋、提拉法令紋、讓中臉沒有區塊。帶著臥蠶的臉頰飽滿緊緻。也就是將眼袋、淚溝、臉頰連成一片。
如果以高腳杯比喻眼框，酒杯內的紅酒比喻眼皮，紅酒溢出比喻眼袋；先天眼框骨發育不全或者老化之後骨質疏鬆，長眼袋的原因是酒杯容積不夠，治療對策是將眼框墊高。
每個人的輪廓不同，眼袋猶如高山，淚溝猶如河谷，臉頰猶如平地，顴骨袋猶如山丘。單靠局部手術整合高度，鋪平表面，難度頗高。近年的眼袋手術加入中臉雕塑，以自體脂肪分為骨膜上、肌肉內、深層脂肪、淺層脂肪逐層顯微填補，尤其鼻側、淚溝中央、眼框骨外側等等。另外自體脂肪的幹細胞可以加高骨頭輪廓，栓緊靱帶、有提拉臉皮的效果。以上所謂自體脂肪指的是顯微自體脂肪，如果是奈米自體脂肪，則可以有限度用於眼皮，治療皺紋。
加入自體脂肪作眼袋的缺點是自體脂肪存活率每次大約30%至80%，所以有第二次手術的可能。需要強調的是自體脂肪不可補太多，也不可補錯位置，否則局部硬塊凸起，困難移除。
(作者：林靜芸 醫師)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60571
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