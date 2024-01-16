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去除眼袋怎麼做？　醫：重點是中臉雕塑

▲去除眼袋怎麼做？　醫：重點是中臉雕塑
▲去除眼袋怎麼做？　醫：重點是中臉雕塑

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】眼袋一般人的觀念是眼皮脂肪澎出，治療當然就是除掉脂肪。問題是有些眼袋沒了脂肪，下眼皮凹陷，淚溝更明顯。所謂「脂肪回堆」指的是眼袋的脂肪不丟棄，將其固定於淚溝，填補缺損。這個理論很正確，實務上淚溝不一定能鋪平。眼袋手術還可以提拉中臉，懸吊肌肉，切除贅皮等等。有些眼袋卻仍然死命頑抗，不肯投降。

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澳洲的布萊恩醫師有多篇臉部解剖的文獻。提到中臉的老化。將臉皮固定於骨頭的靱帶鬆弛，眼眶老化，上顎骨退縮，經常被忽略。

最理想的眼袋手術是撫平眼袋、填平淚溝、去除顴骨袋、提拉法令紋、讓中臉沒有區塊。帶著臥蠶的臉頰飽滿緊緻。也就是將眼袋、淚溝、臉頰連成一片。

如果以高腳杯比喻眼框，酒杯內的紅酒比喻眼皮，紅酒溢出比喻眼袋；先天眼框骨發育不全或者老化之後骨質疏鬆，長眼袋的原因是酒杯容積不夠，治療對策是將眼框墊高。

每個人的輪廓不同，眼袋猶如高山，淚溝猶如河谷，臉頰猶如平地，顴骨袋猶如山丘。單靠局部手術整合高度，鋪平表面，難度頗高。近年的眼袋手術加入中臉雕塑，以自體脂肪分為骨膜上、肌肉內、深層脂肪、淺層脂肪逐層顯微填補，尤其鼻側、淚溝中央、眼框骨外側等等。另外自體脂肪的幹細胞可以加高骨頭輪廓，栓緊靱帶、有提拉臉皮的效果。以上所謂自體脂肪指的是顯微自體脂肪，如果是奈米自體脂肪，則可以有限度用於眼皮，治療皺紋。

加入自體脂肪作眼袋的缺點是自體脂肪存活率每次大約30%至80%，所以有第二次手術的可能。需要強調的是自體脂肪不可補太多，也不可補錯位置，否則局部硬塊凸起，困難移除。

(作者：林靜芸 醫師)



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60571

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