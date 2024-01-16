春節放7天！88條客運平均85折　國五1375車次備戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
公路局表示，西部國道客運預期每日可疏導9萬5000人次及開行5322班次，並隨時機動加班因應旅客的增加，並自2月7日0時起至2月14日24時止，國道客運88條路線提供平均85折票價優惠，另搭乘國道客運、台灣高鐵或台鐵後轉乘在地公路客運或市區客運(高鐵快捷公車除外)基本里程(8公里)或一段票免費優惠。
針對宜蘭地區，行駛國道5號客運業者每日共可提供約1375車次，並視旅客狀況再機動加班，預計每日可疏運旅客2萬4000餘人次。另外公路局春節連假期間配合高速公路局實施國5北上宜蘭至頭城路肩開放大客車通行路段及主線儀控號誌，提升國道客運疏運效率，節省民眾旅行時間，歡迎民眾多加利用。
公路局提醒，對於自行開車返鄉及出遊的民眾，公路局針對11處國道易壅塞路段、25處省道易壅塞路段、12處地方大型活動及重要觀光景點，已規劃相關交通疏導管制措施，包括規劃替代道路、提供旅行時間資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調地方政府、觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強取締違規停車等。
省道重點路段疏運措施彙整包含：
1、台9線蘇花路廊：
春節連續假期期間持續實施廊特定時段禁行21噸以上大貨車，並於禁行時段實施大客車行駛蘇花改路肩措施，於連假第1日(小年夜)5:00~15:00採雙向禁行管制、第2日(除夕)5:00~12:00採南向禁行管制，第3日至第5日(初一至初三)5:00~15:00及第6日(初四)11:00~20:00採雙向禁行管制，連假第7日(初五)11:00~17:00北向禁行管制。
2、台9線南迴公路：
新路社區北上縮減車道，將於第3日至第5日(初一至初三)北上實施漸變措施，第5日至第7日(初三至初五)南下實施漸變措施。
3、台61線西濱快速公路：
封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、台61線(約72k處)竹北新港三街與西濱路一段路口，竹南路段將實施優化號誌時制，並配合高公局封閉西濱交流道北上入口匝道，以及6處號誌路口封閉。
另本次春節連續假期適逢武陵農場櫻花季(2月8日～29日)，公路局已與武陵農場等相關單位共同規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大疏運措施，提醒民眾櫻花季疏運期間聯外道路中124線將實施高強度之交通管制，除已於場內預訂住宿之車輛憑通行證入場外，其餘車輛一律禁止進入；未持通行證之遊客可搭乘公共運輸上山賞櫻，計有臺北、宜蘭及梨山出發等6條路線，並可事先購買預售票提早規劃行程。