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NBA／「嘴綠」Green回歸仍輸球！勇士107：116不敵灰熊苦吞2連敗

▲勇士防守大鎖「嘴綠」Draymond Green，日前因場上暴力動作，遭到聯盟無限期禁賽，今天正式回歸。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士防守大鎖「嘴綠」Draymond Green，日前因場上暴力動作，遭到聯盟無限期禁賽，今天正式回歸。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA今(16)日曼菲斯灰熊在主場迎戰金州勇士，傷兵滿營的灰熊最終靠著二年級生Vincent Williams Jr先發上陣，攻下全隊最高24分外帶7籃板4助攻，率領灰熊以116：107擊退勇士，中止2連敗。本場比賽勇士隊「嘴綠」Draymond Green也在缺陣16場比賽之後，正式回歸球場，他替補上陣23分鐘，攻下7分7籃板4助攻。

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灰熊近期遭遇相當嚴重的傷病問題，先前對陣快艇隊的比賽上，後衛Desmond Bane踩到Kawai Leonard後腳，隨後返回休息室治療，後續確認傷勢為左腳踝三級扭傷，將在6周後進行複查，可以看到Desmond Bane如今甚至無法正常走路，需要拄著拐杖行走。

主戰中鋒Steve Adams賽季宣告報銷之後，一哥Ja Morant先前在隊內訓練中右肩脱臼，MRI檢查過後發現為「肩盂唇撕裂傷」，將接受手術治療，本賽季也宣告報銷。其他灰熊因傷缺陣的球員分別有Santi Aldama(左膝挫傷)；Brandon Clarke(左阿基里斯腱斷裂)；Derrick Rose(左腿筋拉傷)；Marcus Smart(右手無名指關節破裂)，如今僅剩9名球員應戰，也大大影響後續灰熊隊的發揮。

但本場比賽面對勇士，年輕的灰熊隊似乎無所畏懼、全員皆兵，灰熊上陣的9名球員通通都有分數進帳，其中更有7人得分上雙。儘管三節打完雙方呈現拉鋸，勇士以86：85領先，但末節灰熊打出一波31：21攻勢，最終成功捍衛主場，以116：107擊敗勇士。

灰熊方面Vincent Williams 攻下全隊最高24分外帶7籃板4助攻，Jaren Jackson Jr.貢獻18分5籃板5助攻，替補上陣的菜鳥GG Jackson也有23分6籃板出色演出。勇士隊一哥Strphen Curry全場20投11中攻下26分4籃板8助攻，Klay Thompson9分3助攻，Draymond Green復出首戰替補上陣23分鐘，攻下7分7籃板4助攻。

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