NBA／「嘴綠」Green回歸仍輸球！勇士107：116不敵灰熊苦吞2連敗

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主戰中鋒Steve Adams賽季宣告報銷之後，一哥Ja Morant先前在隊內訓練中右肩脱臼，MRI檢查過後發現為「肩盂唇撕裂傷」，將接受手術治療，本賽季也宣告報銷。其他灰熊因傷缺陣的球員分別有Santi Aldama(左膝挫傷)；Brandon Clarke(左阿基里斯腱斷裂)；Derrick Rose(左腿筋拉傷)；Marcus Smart(右手無名指關節破裂)，如今僅剩9名球員應戰，也大大影響後續灰熊隊的發揮。
但本場比賽面對勇士，年輕的灰熊隊似乎無所畏懼、全員皆兵，灰熊上陣的9名球員通通都有分數進帳，其中更有7人得分上雙。儘管三節打完雙方呈現拉鋸，勇士以86：85領先，但末節灰熊打出一波31：21攻勢，最終成功捍衛主場，以116：107擊敗勇士。
灰熊方面Vincent Williams 攻下全隊最高24分外帶7籃板4助攻，Jaren Jackson Jr.貢獻18分5籃板5助攻，替補上陣的菜鳥GG Jackson也有23分6籃板出色演出。勇士隊一哥Strphen Curry全場20投11中攻下26分4籃板8助攻，Klay Thompson9分3助攻，Draymond Green復出首戰替補上陣23分鐘，攻下7分7籃板4助攻。