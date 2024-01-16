艾美獎不斷更新／《怒嗆人生》黃艾莉奪電視電影女主角

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最佳有限影集或電視電影女主角／黃艾莉（Ali Wong）／《怒嗆人生》
最佳限定影集或電視電影男主角／史蒂芬元（Steven Yeun）／《怒嗆人生》
最佳限定影集或電視電影編劇／Lee Sung Jin（李成進）／《怒嗆人生》
最佳限定影集或電視電影導演／Lee Sung Jin（李成進）／《怒嗆人生》
最佳劇情類影集導演／Jesse Armstrong／《繼承之戰》
最佳劇情類影集編劇／Jesse Armstrong／《繼承之戰》
最佳綜藝脫口秀 《每日秀》
最佳綜藝小品／《上周今夜秀》
最佳實境競賽節目《魯保羅變裝皇后秀》
最佳喜劇類影集編劇／Christopher Storer／《大熊餐廳》
最佳喜劇類影集導演／Christopher Storer／《大熊餐廳》
最佳有限影集或電視電影女配角／奈西娜許（Niecy Nash-Betts）《食人魔達默》
最佳限定影集或電視電影男配角／保羅華特豪澤（Paul Walter Hauser）／《黑鳥》
最佳喜劇類影集女配角／阿尤艾德維利（Ayo Edebiri）／《大熊餐廳》
最佳喜劇類影集男配角／艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）／《大熊餐廳》
最佳喜劇類影集男主角／傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）／《大熊餐廳》
最佳喜劇類影集女主角／昆塔布倫森（Quinta Brunson）／《小學風雲》
最佳劇情類影集女配角／珍妮佛克莉姬（Jennifer Coolidge）／《白蓮花大飯店》
最佳劇情類影集男配角／馬修麥費狄恩（Matthew Macfadyen）／《繼承之戰》