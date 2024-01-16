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艾美獎不斷更新／《怒嗆人生》黃艾莉奪電視電影女主角

▲《怒嗆人生》黃艾莉奪最佳有限影集或電視電影女主角。（圖／翻攝自75th Primetime Emmy Awards Live YouTube）
▲《怒嗆人生》黃艾莉奪最佳有限影集或電視電影女主角。（圖／翻攝自75th Primetime Emmy Awards Live YouTube）

記者楊穎軒／綜合報導

第75屆艾美獎台灣時間今（16）日上午9點舉行，HBO《繼承之戰》入圍27項，為本屆提名數大贏家，《最後生還者》以24項居次，Netflix《星期三》一共入圍12項，曾經入圍6次、本屆獲8項提名的《絕命律師》將是最後一次參加，能否破蛋奪獎，各界都在看。

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艾美獎重要得獎名單

最佳有限影集或電視電影女主角／黃艾莉（Ali Wong）／《怒嗆人生》

最佳限定影集或電視電影男主角／史蒂芬元（Steven Yeun）／《怒嗆人生》

最佳限定影集或電視電影編劇／Lee Sung Jin（李成進）／《怒嗆人生》

最佳限定影集或電視電影導演／Lee Sung Jin（李成進）／《怒嗆人生》

最佳劇情類影集導演／Jesse Armstrong／《繼承之戰》

最佳劇情類影集編劇／Jesse Armstrong／《繼承之戰》

最佳綜藝脫口秀 《每日秀》

最佳綜藝小品／《上周今夜秀》

最佳實境競賽節目《魯保羅變裝皇后秀》

最佳喜劇類影集編劇／Christopher Storer／《大熊餐廳》

最佳喜劇類影集導演／Christopher Storer／《大熊餐廳》

最佳有限影集或電視電影女配角／奈西娜許（Niecy Nash-Betts）《食人魔達默》

最佳限定影集或電視電影男配角／保羅華特豪澤（Paul Walter Hauser）／《黑鳥》

最佳喜劇類影集女配角／阿尤艾德維利（Ayo Edebiri）／《大熊餐廳》

最佳喜劇類影集男配角／艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）／《大熊餐廳》

最佳喜劇類影集男主角／傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）／《大熊餐廳》

最佳喜劇類影集女主角／昆塔布倫森（Quinta Brunson）／《小學風雲》

最佳劇情類影集女配角／珍妮佛克莉姬（Jennifer Coolidge）／《白蓮花大飯店》

最佳劇情類影集男配角／馬修麥費狄恩（Matthew Macfadyen）／《繼承之戰》

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