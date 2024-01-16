00919、00937B居股債ETF人氣王　專家：選後震盪回檔可趁勢買進

我是廣告 請繼續往下閱讀
債券ETF受益人部分，以00937B群益ESG投等債20+周增7519人居冠、第二為00687B國泰20年美債周增4010人、第三為元大美債20年的3115人。第四與第五則為00933B台國10Y+金融債的2956人與00725B的1621人。
群益投信表示，由於ETF具備交易便利性和稅負低廉的優勢，因此ETF熱度不減，指數型商品的特性在於投資組合最透明，且主要採取被動式操作，尋求貼近指數表現的報酬，更能掌握市場趨勢，特別適合希望看對大盤趨勢就能參與獲利的投資人，不用煩惱該選那一支股票，也不用費心考慮要投那一檔基金，省去投資人許多麻煩，只要看好未來行情走勢，都是投資良機。
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，總統大選選舉結果出爐，賴蕭配獲得當選，但國會並未過半，成為三黨不過半的態勢，整體是符合市場的預期。執政黨呈現少數政府的狀況，預料在屬於國家級的政策，例如半導體、國防工業、能源議題等相關政策之方向不會有太大的轉向，整體而言，選後將回歸基本面表現。市場高度關注的聯準會政策，將隨著CPI、PPI趨勢向下的過程中，可望期待降息來臨。
群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，隨著升息循環將步入尾聲，未來若貨幣政策轉向降息時，利率偏下行走勢，將有利債券價格走升，而存續期間長、利率敏感程度較高的長天期債受惠程度大，資本利得空間將較短天期更加可期。其中，重視ESG經營之企業所發行的長天期BBB投資級公司債不僅在信用評級與企業營運上無需擔憂，BBB級債在投資等級債中的收益水準亦最具吸引力，殖利率近6.6%，此外，長天期債在利率將迎拐點下的受惠程度也更高。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。