參選副總統50天驚奇之旅！趙少康說這點最難　喊話國民黨找回初衷

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趙少康說，他是最早鼓吹侯柯合的，在早先蓋洛普民調發表會上，他就以民調結果斷言藍白不合難選，當時還被不少人批評，甚至胡亂揣測他的動機，其實動機很簡單，就是想要下架民進黨，在野就必須團結，這是簡單的算數問題，不是什麼高深的學問。藍白合不成，要勝選的機會就小很多，但也不得不拚，做了過河卒子，只有拚命向前，抱著「知其不可為而為之」的心情，一切「盡人事 聽天命」了。
趙少康說，後來藍白破局，侯友宜交心懇託，當然抱著「鞠躬盡瘁」的心情，竭盡心力，況且只剩50天，只能1天當3天用，設法力挽狂瀾。首先要讓民調跳上第二，再設法超越第一。11月24登記完後，他在侯友宜兄的車上說：一定會有人想盡辦法挑撥分化、見縫插針，果然之後各種分化的伎倆接踵而出，什麼「功高震主」、「傀儡」、「阿斗」……，還好侯友宜定力夠，沒有受到太大影響。不過這也讓他不敢太過「僭越」，事事讓侯友宜出頭，在一起時他能少說就少說，畢竟侯才是總統候選人。
趙少康說，副手在選舉中的角色很難扮演，又不能什麼都不做，又不能做得太積極，還不能與主帥的意見不同，如果是我己選，大開大闔、揮灑自如，一定會比當副手能夠發揮得多，選舉一定精彩好看許多，但現在既不能不努力爭取選票，又不能鋒芒太露搶了主帥的鋒頭，當副手參選比自己選真是難上10倍不只。
他說，後來的選舉50天中幾乎跑遍了整個台灣，幾場大造勢，聲勢都很浩大，大進場幾乎擠到寸步難行，路人熱情揮手比讚或3號的人也極多，讓他們信心大增。選前十幾天，幾家主要媒體或民調機構，都是賴蕭領先侯康大約3個百分點左右，有的兩者麻花交纏，但柯吳幾乎都是第三，且差距有段距離，最後幾天已不能公開民調，但在網路、抖音上，由幾千個假帳號不斷大量放送播出假民調，柯不是第一就是接近第一，令人大開眼界。
選局結果揭曉，趙說，選前請求「集中選票」的呼籲並沒有發揮太大作用，選後不少投柯的人後悔，但也來不及了。選前記者問他心情怎樣？緊張嗎？他說一點都不緊張，因為「選上是對國家好，選不上是對自己好」，既然都好，有什麼好患得患失？這次選戰期間為了爭取年輕人的認同，他也受邀到大學演講，看到大學生年輕的臉龐以及真摯的神情，趙不禁回想起自己大學時的樣子，真希望有機會為大學生創造一個和平、繁榮的環境，讓他們盡情發揮。
至於上「賀瓏夜夜秀」，趙少康說，又是完全不同的體驗，他一直喜歡看「talk show」節目，選戰中能在節目上自嘲自嗨，還免費得到一首有趣的主題曲「戰鬥藍之歌」，也證明「想做就做，不必畏首畏尾」是對的。
趙少康最後說，50天匆匆就過去了，雖然有很多感慨，但無怨無悔，要感謝的人太多，國民黨想要贏得選舉，要再擦亮招牌，就要找回孫中山先生當時創黨的初衷，黨員年齡要符合社會結構，提名制度要公開透明民主化，如果不能大刀闊斧，義無反顧的改革，明確指出要帶領國家發展的方向，則選票會越來越少，選贏會越來越難。
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