NBA／再缺陣超過7場將無緣角逐MVP Embiid：目標是保持身體健康
美國職籃NBA費城76人隊今(16)日在主場對決休士頓火箭，靠著一哥Joel Embiid回歸就砍下41分帶領之下，76人最終以124：115擊敗火箭，取得二連勝，戰績來到了25勝13負，繼續穩坐東區第3位置，距離東區龍頭塞爾提克仍有4.5場勝差。但Embiid若是仍有意角逐例行賽MVP，他最多只能再缺陣7場比賽，對此他也接受美國媒體訪問，表示「目標是保持身體健康，出賽次數不夠的話就不夠吧」。
記者陳品翔/綜合報導
值得一提的是，雖然Joel Embiid今天迎來復出，但是他本賽季先前已缺席10場比賽，距離可容許的17場缺席門檻已經越來越近，如果想要保留競爭MVP的資格，在接下來的比賽上Embiid最多僅能夠再休戰7場比賽。76人明將繼續在主場迎戰Nikola Jokic率領的金塊隊，聯盟兩大中鋒正面對決，也成為球迷關注焦點。
「我已經拿到過MVP了，如果我還有機會能拿到第2個，那我會努力去實現的，但我不會逼迫自己。我的比賽一直在說明一切，球隊一直在贏球，這才是最重要的。我們得保持贏球模式，要是我的數據能進入MVP的討論人選，那也很棒。但是一切都塵埃落定的時候，如果最終我的出賽次數達不到規定要求，那就這樣吧。」Joel Embiid說到。
而根據美國知名媒體《Clutch Points》的統計Joel Embiid本賽季的數據，從開賽連續27場比賽，得分超過20分為隊史最長、連續17場比賽得分超過30分同樣為隊史最長。其中，Embiid連續16場比賽得到30分、10籃板，與Kareem Abdul-Jabbar並列NBA歷史上第4位，僅次於Wilt Chamberlain。
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