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挽救956個肺癌家庭！LDCT篩檢抓早期個案　逾8成早期就確診

▲衛福部國健署實施公費LDCT篩檢，累計7.8為民眾接受篩檢，其中956名確診肺癌、85.1%是早期患者。（圖／記者林志怡攝，2024.01.16）
▲衛福部國健署實施公費LDCT篩檢，累計7.8為民眾接受篩檢，其中956名確診肺癌、85.1%是早期患者。（圖／記者林志怡攝，2024.01.16）

記者林志怡／台北報導

肺癌在2021年躍升為國人10大癌症發生人數之首，且早晚期存活率差異極大，衛福部國健署自2022年起針對有肺癌家族史、重度吸菸等兩大風險族群，實施LDCT公費肺癌篩檢，找出的956位肺癌患者中，有85.1%是早期個案，大大提早患者確診時間，提高治癒機率。

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國健署長吳昭軍指出，肺癌的存活率相對較低，癌症期別也與預後密切相關，國際實證與國內研究證實，LDCT可以早期偵測肺癌，國健署因此自111年將兩大類高風險族群，包括長期吸煙者與肺癌家族史等，納入公費篩檢對象。

對於公費LDCT篩檢成果，吳昭軍指出，自2022年7月1日開辦至今（2024）年1月2日，累計7.8萬位民眾參與篩檢，發現956位肺癌患者，其中逾800多位是早期肺癌，早期個案佔85.1%，僅11.8%為晚期個案。

吳昭軍指出，2021年的癌症登記資料，肺癌確診時，第3期、第4期患者佔6成，0到1期只有3到4成，可見LDCT篩檢確實提高了早期發現的患者比例。

國健署癌症防治組長林莉茹進一步說明，7.8萬接受篩檢的民眾中，男性占56.9%、女性43.1%，其中56.2%具有肺癌家族史，39.9%為重度吸菸者，3.9%為兩者兼具；若針對參與篩檢的女性來看，其中9成具肺癌家族史，男性方面則以重度吸菸者為多，佔63.2%。

林莉茹指出，LDCT公費篩檢整體肺癌偵測率達1.2%，而具肺癌家族史者的肺癌偵測率達1.6%、重度吸菸者0.7%、二者皆有者1.1%；具有肺癌家族史者確診肺癌的患者大多為早期，重度吸菸者早期比率則較低。

因此，林莉如呼籲民眾，早期肺癌不一定有症狀，有風險因素的民眾積極參與公費篩檢，且LDCT檢查不需要特別禁食、禁水，也不需要額外注射或服用顯影劑，本身沒有侵入性，大約5分鐘就能完成，符合公費資格的民眾可以積極使用相關資源。

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