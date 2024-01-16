挽救956個肺癌家庭！LDCT篩檢抓早期個案　逾8成早期就確診

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對於公費LDCT篩檢成果，吳昭軍指出，自2022年7月1日開辦至今（2024）年1月2日，累計7.8萬位民眾參與篩檢，發現956位肺癌患者，其中逾800多位是早期肺癌，早期個案佔85.1%，僅11.8%為晚期個案。
吳昭軍指出，2021年的癌症登記資料，肺癌確診時，第3期、第4期患者佔6成，0到1期只有3到4成，可見LDCT篩檢確實提高了早期發現的患者比例。
國健署癌症防治組長林莉茹進一步說明，7.8萬接受篩檢的民眾中，男性占56.9%、女性43.1%，其中56.2%具有肺癌家族史，39.9%為重度吸菸者，3.9%為兩者兼具；若針對參與篩檢的女性來看，其中9成具肺癌家族史，男性方面則以重度吸菸者為多，佔63.2%。
林莉茹指出，LDCT公費篩檢整體肺癌偵測率達1.2%，而具肺癌家族史者的肺癌偵測率達1.6%、重度吸菸者0.7%、二者皆有者1.1%；具有肺癌家族史者確診肺癌的患者大多為早期，重度吸菸者早期比率則較低。
因此，林莉如呼籲民眾，早期肺癌不一定有症狀，有風險因素的民眾積極參與公費篩檢，且LDCT檢查不需要特別禁食、禁水，也不需要額外注射或服用顯影劑，本身沒有侵入性，大約5分鐘就能完成，符合公費資格的民眾可以積極使用相關資源。