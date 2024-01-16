北極冷渦大南移！下週寒流恐肆虐5天 北台灣「跌破7度」時間出爐
今（16）日東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，中南部早晚較涼，明日至週五（1月17日至1月19日）各地回暖、天氣穩定，但週末將有一波冷空氣來襲，強度可能來到寒流，一直到下週四（1月25日）全台急凍，台灣大學大氣科學博士林得恩表示，「北極冷渦」正醞釀發展，準備南下影響，氣象專家賈新興也提醒，目前預估，下週二深夜至下週三清晨，苗栗以北空曠地區低於攝氏7度的機率。
記者張志浩／綜合報導
林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」提及，北極冷渦正醞釀發展中，後續將衝破高層噴流的最後防線，南移運動過程中，沿路釋放能量，並造成局部地區顯著的降溫現象；預計下週日（1月21日）起開始影台灣，降溫將會是相當有感。初步評估，寒冷會持續個好幾天，至少到下週四，且一天比一天冷。
賈新興則提及，下週一（1月22日）至下週三有受接近寒流影響的機率，下週一中午起，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，下週二苗栗以北、台中山區及宜花有局部短暫雨，台東也有零星短暫雨。預估最低溫市下週二深夜至下週三清晨，苗栗以北空曠地區有接近或低於攝氏7度的機率，台北氣象站有接近攝氏10度左右的低溫。 下週二中部以北2000公尺以上高山地區，不排除有降雪、結霜、下冰霰或路面結冰的機率。
本週天氣部分，中央氣象署指出，明日東北季風減弱，週四天氣相對穩定，僅東半部有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴，各地白天高溫都能來到攝氏20度以上，週五下半天鋒面接近、水氣增多，除東半部外，北部也會開始有局部短暫雨，週六鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部以北、東半部地區有局部短暫雨。