MLB／教士隊簽下國際新秀17歲游擊手！勇士隊也重金網羅Perdomo
大聯盟國際自由球員自由市場簽約今天展開，聖地牙哥教士隊再度簽下大聯盟官網排名國際新秀第一的17歲游擊手Leo De Vries，簽約金420萬美元，而亞特蘭大勇士隊簽下游擊手Jose Perdomo，並高達500萬美元簽約金，讓人好奇兩位球員的未來表現。
記者吳政紘/綜合報導
教士隊在2022年簽下拒絕紅襪合格報價的游擊手Xander Bogaerts，因此失去國際簽約額度100萬美元，今年教士隊的國際簽約額度為465萬2200美元，而Leo De Vries要價420萬美元，讓教士隊幾乎沒有太多空間。
教士隊在去年球季以560萬美元簽下去年國際新秀排名第一的天才捕手Ethan Salas，又是大手筆補強，但教士隊觀望亞洲市場，也考慮其他球員。
勇士隊簽下排名第三的新秀Jose Perdomo，這筆補強也是相當有利，而Paulino Santana以130萬美元加盟遊騎兵，Fernando Cruz以400萬美元加盟小熊隊。
教士隊國際球探總監Chris Kemp 表示，Leo De Vries將會在多明尼加教士隊學校持續加強訓練，預計他將參加小聯盟春訓。
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