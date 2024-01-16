楊冪遭陌生男鹹豬手摸頭！驚恐25秒影片流出 她高EQ回應圈粉了
中國85後小花演員楊冪，擁有精緻小巧臉蛋和火辣身材，加上演技不差，在《三生三世十里桃花》、《小時代》等劇暴紅後，成為陸劇收視率女王，人氣水漲船高，微博粉絲突破上億人。近日她受邀錄製央視春晚，彩排離開時吸引大群粉絲追逐，其中一名狂粉突然伸手輕撫她的後腦，讓楊冪相當震驚，儘管面對陌生人的奇怪舉動，她內心憤怒卻也客氣回應「別摸我頭，謝謝」，鎮定回應獲得高EQ評價。
記者江芷稜／綜合報導
楊冪人氣超高，堪稱工作滿檔，出席活動經常受到粉絲包圍追逐，也是一大困擾。近日央視春晚聯合彩排，網友流出楊冪收工後的25秒影片，只見一群粉絲包圍著她狂拍照，得靠同事擠出空間才能走到車上，場面混亂情況下，有位粉絲想要親近女神，趁機伸手撫摸她的後腦，數度喊她「辛苦了」，但楊冪顯然受到驚嚇，她回頭數次怒瞪，語氣依舊非常鎮定，多次勸告對方「別摸我頭，謝謝」，展現出高EQ回應。
影片在微博上傳開後，該名粉絲的瘋狂追星行為，立刻引來許多網友嚴厲譴責，「走在路上被陌生男子摸了頭，誰能不嚇一跳啊」、「這是明顯的性騷擾，嚇到她了」、「楊冪脾氣太好了，換我一巴掌扇過去了」、「保持分寸和理智感，尊重藝人吧」，也呼籲楊冪工作室保護好藝人，萬一對方有利器就危險了。
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