春節加碼9.7億！大樂透連開19天增360組百萬　威力彩頭獎加2億

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至於「大樂透」2月6日至2月24日連續開獎19天，創下史上最長連續開獎天數紀錄，等於連續19天每天都有機會抱走億元頭獎，2月6日至2月10日再加碼360組100萬元「春節大紅包」，每期加開1組9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項。如果2月6日至2月10日360組「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍將繼續加開「春節大紅包」獎號，直到360組100萬元獎金全部送出，或是到2月24日活動結束為止。
另外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」2月2日至2月18日連續加碼17天，是第4屆以來最長的加碼天數，除「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼外，「猜大小」與「猜單雙」獎金倍數也由6倍提高為7倍，想趁新春開財運的民眾，可不要錯過春節加碼各項好康。
同時，每年春節最受歡迎的刮刮樂「2000萬超級紅包」今日也正式開賣，每張售價新台幣2000元，頭獎2000萬元共8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，三獎100萬元多達1000個，百萬（含）以上獎項、總獎項、總獎金皆刷新紀錄，堪稱史上最強刮刮樂。
同日上市的還有中獎率100%「金龍獎」、新春應景主題「金龍報喜」、「攏好運」、「幸運紅包」4款刮刮樂，全部新春5款刮刮樂新品總獎項超過2347萬個，總獎金逾199億元，總獎項、總獎金均為歷年單次發行最高。
為方便民眾即時掌握開獎號碼，2月6日到2月24日每天晚上8點半到9點於三立財經iNews台48頻道與非凡新聞台58頻道播出「公益彩券春節大紅包」開獎特別節目，實況轉播春節期間各遊戲與大樂透「春節大紅包」的開獎實況，民眾可於當日9時30分至台彩官網查詢各遊戲開出之獎號，開獎結果則預計會在開獎當日10時進行公告，民眾也可使用智慧型手機下載「台灣彩券APP」查詢相關開獎結果並利用APP裡的「對獎小幫手」來對獎。農曆春節期間民眾若對中5000元以下的獎項可至全國各地公益彩券投注站兌獎，超過5000元的獎金則需於營業日至中國信託各分行或受委託之批售兌獎處兌獎。