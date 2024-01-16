今年最強冷空氣會待很久！週末起「氣溫溜滑梯」 連5天跌破10度
受到東北季風影響，今（16）日北台灣仍偏冷，空曠地區還是有攝氏10度以下低溫出現，部分山區、沿岸有降雨機率，天氣風險公司分析師柯聿寧表示，明日起至週五各地溫度逐日上升，週六有鋒面影響，下週日晚間至下週二，冷空氣南下幅度明顯，配合華南水氣東移，體感偏濕冷；這波冷空氣還是有機會達到寒流等級，攝氏10度以下的低溫可能會一直延續到下週四。
記者張志浩／綜合報導
柯聿寧指出，今日白天西半部回溫快速，明日起到週五，高壓迴流帶來較暖濕的空氣，各地溫度逐日上升，夜晚清晨還是有些涼意，也有局部霧霾或低雲，預估週五水氣增多，西半部沿海開始有雲量增多、甚至有零星降雨的機會，天氣變得較不穩定。
週五晚間至週六上午，台灣附近逐漸有鋒面系統發展，各地都有局部短暫雨機會，但預估整體雨量不多，鋒面通過後冷空氣逐漸南下，週日晚間至下週二，各地降溫普遍有感，中南部也需要防範低溫，冷空氣有機會達寒流等級，實際氣溫可能在進一步下滑，下週三水氣減少變為乾冷，但早晚體感還是寒冷，下週四冷空氣減弱，才會慢慢回暖。
氣象署簡任技正伍婉華指出，週日強烈大陸冷氣團南下，一波波冷空氣不斷侵襲，一天比一天冷，以北部、東北部為例，週六低溫攝氏16至17度，下週日攝氏13至14度，下週一到下週二僅剩攝氏11度，高溫也是逐日下降。
氣象署說明，針對週末強烈大陸冷氣團來襲，目前預估下週一，北部攝氏11至15度、中部攝氏12至22度、南部攝氏14至24度、花東攝氏14至19度，這波冷空氣強度還有修正空間，不排除會再增強為寒流等級，且影響的時間偏長，有可能持續至下週四，甚至有一天比一天冷的趨勢。