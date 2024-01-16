▲女罹乳癌擔心無法生育　醫建議提早「做1事」順利懷孕

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癌友治療前凍卵 仍有機會成功受孕奇美醫院婦產部生殖醫學科醫師陳怡婷表示，根據奇美醫院婦產部生殖醫學科近年統計，目前已有多位癌症病人於治療後成功擁有孩子，其中包括子宮內膜癌、卵巢癌和乳癌等不同病例、其中有一位子宮內膜癌的病人甚至還連續成功懷孕兩次。這些病人在接受癌症治療前採取冷凍卵子或胚胎的方式，並在治療後成功進行胚胎植入，完成了懷孕和成為母親的夢想，也為更多女性帶來了希望和信心。
年齡是卵子及受孕關鍵 提早凍卵僅需兩周陳怡婷指出，曾有民眾誤會，只要凍卵就能有自己的寶寶，其實並不如此，特別是隨著年齡增長，成功懷孕的挑戰也隨之提升。根據國外研究統計顯示，年齡在35歲以下的女性可能需要約15顆卵子才有一個活產寶寶的機會，隨著年齡增加，所需的卵子數量大幅增加。35歲至37歲需要20顆卵子，而38歲以上則需要30顆以上的卵子，特別是在42歲以上，由於胚胎異常的比例風險明顯上升，即使卵子數量充足，其中約80%都可能是異常的胚胎，這可能導致無法懷孕或產生流產的風險，
排卵長效針劑更便利 個人化療程迎接新生命所以，提前規劃冷凍卵子療程是一個明智的選擇，特別是針對那些暫時沒有生育打算的女性。而一個標準的取卵療程中，蒐集所有的卵子，後續依照凍卵或凍胚胎的需求，進行冷凍卵子或者受精。整個過程大約11至13天即可完成取卵手術。
陳怡婷強調，針對癌症治療需求急迫的病人，可以隨時開始人工生殖療程。施打排卵針後約11至13天的時間可安排取卵，也不影響後續癌症治療的排程。
目前排卵針的注射方式皆為皮下施打，使用細針較無明顯疼痛感。針對特別害怕打針的個案，更可選擇維持一週效果的長效針，減少打針的頻率，更貼近個案需求。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60563
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