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「飆股家族」很兇！神盾紅什麼？布局IP飆漲停　迅杰跟著漲停鎖住

▲今（16）日神盾股價飆漲停鎖住，來到162.5元，上午11點還有3600張等著買，而神盾家族也跟著大漲，迅杰同樣飆漲停。（圖／擷取自神盾官網）
▲今（16）日神盾股價飆漲停鎖住，來到162.5元，上午11點還有3600張等著買，而神盾家族也跟著大漲，迅杰同樣飆漲停。（圖／擷取自神盾官網）

記者許家禎／台北報導

神盾昨（15）日停牌，下午就宣布砸47億元取得乾瞻科技100%股權，由於近年來神盾集團積極布局IP矽智財與ASIC（特殊應用積體電路），這次收購乾瞻將有助於神盾聯盟打造一條龍的IP與ASIC平台，而今（16）日神盾股價飆漲停鎖住，來到162.5元，上午11點還有3600張等著買，而神盾家族也跟著大漲，迅杰同樣飆漲停，安國早盤漲0.7%、安格漲逾6%、芯鼎漲幅也有6%。

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神盾主業為生物辨識感測IC、資料安全防護及其應用，其生物辨識的技術發展逐漸成熟與各項應用日趨蓬勃，除既有業務的領導地位外，近年來全面布局各式感測器、傳輸技術到影像處理器及AI應用，打造IP與ASIC平台，更搭配Intel、AMD、Microsoft 主導AI PC 在NPU及硬體架構上的布局，推出完整端到端（End to End）AI PC 解決方案。

就是因為AI浪潮推波助瀾，近年來在神盾董事長羅森洲帶領下，陸續入股安國、安格、迅杰等多家IC設計公司，打造IP矽智財與ASIC領域的「神盾聯盟」，希望以合作、集團化的方式發揮綜效。

像是安國去年10月底宣布斥資新台幣7.15億元入股星河半導體，持股星河半導體55%，目的是為了加速布局高速傳輸市場，可切入車用影想感測元件應用等領域，轉型為ASIC與IP授權公司。至於原本就專營影像為主的IP公司芯鼎，深耕車用影像辨識領域，車用SoC及ISP（智慧影像處理器）通過車規認證，已陸續進入量產。

而從去（2023）年底開始神盾集團就成為台股亮點，主要是泛神盾集團在IP矽智財與ASIC（特殊應用積體電路）領域上的布局。昨日神盾布局IP又再下一城，宣布出資47億元取得乾瞻科技已發行百分之百股權。

神盾指出，乾瞻為一家專注於先進製程從3nm、5nm、7nm等設計、開發、銷售高速接口（High Speed Interface）、標準元件庫及特殊IO的矽智財Silicon IP設計公司，客戶包含歐美系AI與HPC大廠客戶、儲存系統廠、車用及國內外晶圓代工廠。因此這次收購預計將有助於神盾聯盟打造先進製程端到端（End to End）的IP與ASIC平台，提供客戶更完整的整合方案，發揮集團綜效，提升公司競爭力。

今日神盾恢復交易，一早就上演慶祝行情，開盤即漲停鎖住，來到162.5元，上午11點還有3600多張等著買，其他神盾家族也跟著喜孜孜，安國11點之前漲0.7%、安格漲逾6%、芯鼎漲幅也有6%，另外迅杰也飆漲停，來到87.2元。

統計神盾股價自去年11月的80多元，來到現在162.5元，股價多一倍。安國也是從去年10月40多元來到現在139.5元，股價漲了三倍。安格股價則從56元來到100元、芯鼎從40多元來到97元附近，迅杰則從53元來到87元左右。

神盾集團日前舉行科技日活動，神盾集團董事長羅森洲表示，2024年集團整體看起來不錯，主要動能包括AI PC、WiFi 6、USB 4.0等，預期集團營收目標每年都會有雙位數成長，3年成長1倍，5年成長3倍。

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