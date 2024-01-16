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立院龍頭支持誰？民眾黨拋4主張　國民黨：藍白政黨協商共識沒變

▲對於立法院合作，國民黨提出回應。（圖／資料照片）
▲對於立法院合作，國民黨提出回應。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導



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2024年立委選戰落幕，新國會三黨不過半，國民黨及泛藍立委共有54席，民進黨則為51席，民眾黨的8席成為關鍵少數。針對2月1日即將舉行的立法院正副院長選舉，民眾黨昨召開記者會，拋出國會改革4項主張，以決定支持藍或綠的人選。國民黨稍早發布聲明，將聽取並尊重立院黨團的意見，去年10月30日黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲「政黨協商」的4點共同聲明並無改變，還將著重揭密「高端採購合約」等民進黨政府採購弊端，以及《揭弊者保護法》等強化監督制衡的相關立法工作。

對於未來立法院運作等相關問題，中國國民黨今（16）日表示，將會聽取並尊重立院黨團的意見。國民黨堅持以民意為依歸、與人民站一起，堅定走改革道路，一定會發揮最強監督力量，而具體的國政議題方向就是去年10月30日國民黨與民眾黨「政黨協商會議」中國民黨朱立倫主席所提出，並獲得台灣民眾黨柯文哲主席所認同的強化國會功能等在內的4點共同聲明，包括「共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主」等方向。

國民黨強調，一定會盡到立法院最大黨的角色、發揮最強的監督力量，執行當初國民、民眾兩黨的政黨協商會議的議題，包括「在兩岸方面，恢復台海和平與穩定，並依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，在對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話，持續推動交流」、「共同主張『環境永續』、『國家安全』、『人民健康』、及『有序轉型』、堅守『財政紀律』等」、「在現行的憲政體制下，國會的功能可再一步強化。總統應赴立法院進行國情報告，聽取立院黨團建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告」等原則目標。

國民黨強調，國民黨在「政黨協商會議」中對台灣未來發展提出的願景並無改變，還將著重揭密「高端採購合約」等民進黨政府採購弊端，以及《揭弊者保護法》等強化監督制衡的相關立法工作，積極發揮戰力，以民意為依歸，國民黨會走自己的道路，更歡迎理念相同的夥伴一起努力深化民主，避免過去幾年的民主獨裁、一黨威權式民選總統、獨大式的治理再度出現，才能符合民意的期待。

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