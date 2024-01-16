快評／Green復出救不了勇士！罕見油漆區贏灰熊 外線熄火留殘念
美國職籃NBA金州勇士今（16）日作客曼菲斯灰熊，雖然「嘴綠」Draymond Green在禁賽16場後正式復出，Stephen Curry貢獻26分8助攻，但傷兵滿營的灰熊在主力缺陣的況下，全場7人得分上雙，其中二年級生Vincent Williams Jr攻下全隊最高24分，率領灰熊以116：107擊退勇士，Green的歸隊並無法幫助勇士取勝。
記者路皓惟/綜合報導
在Green缺陣期間，勇士取得8勝8負的戰績，球隊不僅在防守端失去了Green所帶來的能量，而且在組織進攻方面也顯得力不從心，特別是內線部分，勇士隊缺乏有效組織和串聯比賽的那一個人。
根據美媒一項數據顯示，在Green缺陣的16場比賽中，Curry場均得分跌到了23.3分，三分命中率也只有36%，整體上，球隊戰績表現並不理想。
Green的回歸無疑是球隊的一大利多，但他今天並未直接被排進先發名單，無論從身體層面，還是心理層面都還需要時間，以重新適應比賽節奏和球隊的戰術體系。
本場比賽勇士在油漆區得到62分，比灰熊足足多出42分，極為罕見在禁區碾壓對手，但在內線予取予求的同時，勇士外線有失水準，團隊三分球31投10中，反觀灰熊團隊飆進20記三分球，是勇士的兩倍，靠著三分冷箭實現逆轉，也讓Green復出首戰以輸球收場。
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