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一年期義務役首梯1月25日入營　四階段訓練方式曝光

▲陸軍司令部參謀長陳建義中將報告「一年期義務役入伍接訓整備概況」。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.16)
▲陸軍司令部參謀長陳建義中將報告「一年期義務役入伍接訓整備概況」。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.16)

記者呂炯昌／台北報導

因應「強化全民國防兵力結構調整方案」，國軍兵役制度轉型，自今(2024)年恢復一年期義務役徵集，預劃徵集役男9,127人，首梯役男將於1月25日接受入伍訓練。國防部今日公布8週、四階段的訓練內容。役男完訓分發，將以近戶籍地區，分發至本、外島守備部隊，或依意願參加專長甄選及自願選擇分發主戰部隊服役。

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國防部今日記者會報告「一年期義務役入伍接訓整備概況」，陸軍司令部參謀長陳建義中將表示，依據役政司年度預劃徵集役男人數為9,127人，由陸軍接訓7,514人，依役男戶籍地，區分北、中、南、東地區，分於步兵206旅等五個單位實施入伍訓練，共計12梯次；1月25日第一梯次(陸軍2226梯)徵集670人，分由步兵206(北)、302(中)及203(南)旅負責接訓。

針對訓練課程，陳建義指出，8週入伍訓練課程規劃，採4個階段施訓，第一階段(第1週)為軍人核心價值：以軍人核心價值、基礎體能、戰技訓練為訓練主軸，以強化役男守法、愛國意識，並培育實戰化訓練所需肌、耐力；第二階段(第2至5週)為基礎訓練：以步槍射擊、手槍及機槍機械訓練及戰鬥教練基礎訓練為主軸，以建立役男武器操作及戰鬥教練基礎；第三階段(第6至7週)-進階暨組合訓練：以步槍射擊進階訓練、戰鬥教練組合訓練為主軸，藉模擬戰場實景，強化夜間射擊能力，使役男具備武器運用自信心。第四階段(第8週)-期末鑑測：以體能戰技、步槍鑑定射擊、3天2夜晝夜連續綜合戰鬥教練為鑑測主軸，以實戰化場景，執行役男入伍訓練成效驗證。

國防部指出，役男於入伍訓練第8週實施為期5日期末鑑測，針對入伍訓練各階段訓練重要課程，區分「體能戰技」、「步槍鑑定射擊」及「三天二夜綜合戰鬥教練」等三大類實施鑑測與評鑑，以驗證役男訓練成效。鑑測總評不合格役男，將實施1週留訓，針對不合格項目實施輔訓與補測，經補測後總評仍不合格者，則不核發專長證書並不得支領10,800元專業加給。

在人員分發與甄選方面，國防部表示，役男完訓分發，以近戶籍地區，分發至本、外島守備部隊，或依意願參加專長甄選及自願選擇分發主戰部隊服役。

國防部指出，役男依所學之專長與證照，於入營第6週參加專長甄選，除延續民間專業職能，退伍後增加就業能力，亦可自願選擇主戰部隊服役，執行部隊各項戰演訓任務。未參加專長甄選之役男於第7週實施單位選填，所有本、外島守備部隊可供選填數量均公開於籤板，役男先抽籤決定選填順序，後依序實施服役單位選填。

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