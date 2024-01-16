想進科技業一定要「純血」四大四中？研所也無法洗學歷　網掀論戰

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有網友回應「碩班洗到好一點就好了，基本上很少公司會看大學學歷了」，也有網友安慰道，「學歷不好也不用氣餒，先累積業界經驗，後面就是靠實力說話」。
但另一派網友則直言，「沒學歷就要有專案，但底薪被砍是肯定的，人總要為以前的怠惰買單」、「一堆人會跟你說不會看，但事實就是會看，大學非純血、非國立（指大學碩士都四大四中），就只能進爛公司領低薪」。
據1111人力銀行調查顯示，新鮮人最想投入的產業第1名就是「資訊科技業」，調查更直指高達96.1%的畢業生認為，名校光環對於求職有明顯幫助，優勢包括履歷容易被看見／面試機會多（70.2%）、錄取機率高（57.8%）、符合企業徵才門檻（47.3%）、較容易被主管認同信任（26.5%），以及薪水比私立大學學歷者還要高（23.8%）。
1111人力銀行公關經理曾仲葳分析，對於沒有經驗的新鮮人求職者，企業人資或許只能從學歷或在校表現、是否參加專案等進行考核，但當累積一定「經驗值」和「實戰能力」後再跳槽，或許就能拿到進入心儀企業的入場券。
曾仲葳建議，求職者不妨先從二、三線或封測、設備商等產業累積實力與人脈，同時進修自身能力，儘管學歷不亮眼，一樣能有出頭機會。
曾仲葳說，目前1111人力銀行資料庫有高達60.4萬筆工作機會，其中科技業相關職缺就有將近5萬筆，為了讓年輕學子能夠順利踏入科技產業、掌握職場競爭力的關鍵，科技島網站開闢「學長姊帶路」專區，讓業界前輩分享求職與任職的珍貴經驗談，同時對外徵稿，邀請任職於科技相關產業的學長姐分享求職時的筆試或面試經驗、考古題等，以及任職後的個人工作心得和加薪晉升心法，通過審核並獲刊登者，每篇文章發給稿酬1000元；推薦介紹他人投稿，經審核通過獲得刊登者，每一篇可獲得全家禮券100元。