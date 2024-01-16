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台鐵太魯閣重大死傷事故　交通部前次長祁文中記過、2人降級改敘

▲太魯閣事故現場（圖／NOWnews資料照）
▲太魯閣事故現場（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

台鐵408次太魯閣重大死傷事故，前台鐵局長張政源、前交通部次長兼代理台鐵局長祁文中、台灣鐵路公司東區營運處長陳仲俊等3人均遭監察院彈劾，案經懲戒法院懲戒法庭審理後，今（16）日判決張政源、陳仲俊均降1級改敘、祁文中記過1次。可上訴。

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2021年4月2日上午，北迴線清水隧道北口旁的邊坡工程現場，發生施工廠商的吊卡大貨車掉落鐵軌，導致408次太魯閣號行經該處發生碰撞，造成49人死亡，200多人受傷的重大事故。

懲戒法院依相關事證，認定張政源、祁文中、陳仲俊等人未能督導所屬落實執行職務，未能建立委外業務之稽查制度，欠缺工地風險危害意識，漠視安全文化，未能改善，終致發生事故，情節非輕，經衡酌事故發生主因，為承包商違法利用清明連假施工，且因車輛滑落鐵軌施救不當肇致，台鐵及交通部主管等人的違失較次之。

其中，張政源因2018年普悠瑪事故後上台，2021年1月15日退休，陳仲俊2017年3月27日至2021年6月24日為該局工務處長，張政源退休後，當年的1月16日，由當時的交通部常務次長祁文中代理台鐵局長，代理75天時發生事故，另考量3人長期服公職、服務期間表現良好，因此將張政源、陳仲俊各降1級改敘、祁文中記過1次。

▲陳琬惠再披露去年2020年6月交通部官員考察宜蘭完後，到im.B詐騙集團主嫌曾耀鋒的招待所開趴。（圖／陳琬惠國會辦公室提供）
▲民眾黨立委陳琬惠去年披露，2020年6月交通部官員考察宜蘭完後，到im.B詐騙集團主嫌曾耀鋒的招待所開趴，左5為已退休的台鐵局長張政源（圖／NOWnews資料照，陳琬惠國會辦公室提供）

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