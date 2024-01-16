過年到日本賞梅！捷絲旅大阪館推超殺優惠 每人每晚台幣1155元起
寒假及農曆春節適逢日本賞梅花季，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅首間海外據點捷絲旅大阪心齋橋館應景推出三天二夜「暖冬迎新春」快閃優惠專案，即日起至1月31日開放預訂3月20日前入住舒適雙人客房，兩人成行、可享平均每人每晚最低日幣5,250圓起，相當約新台幣1,155元起的超值房價，入住即贈自助餐早餐、在地迎賓茶點、GODIVA日本限定「即溶黑巧克力」乙盒、及新年限定入浴泡澡劑兩包迎賓禮。此外，到關西旅遊也可考慮京都ASAI 四條旅店，為泰國都喜國際集團於日本開立的第一間飯店，去年6月剛試營運，每晚房價平日時約莫新台幣雙人房2000元上下。
記者葉盛耀/綜合報導
1月下旬即進入大阪的梅花季，花期會持續到3月中旬左右，賞梅勝地首推鄰近天守閣的「大阪城公園」以及大阪堺的「大仙日本庭園」，園內共計有上千棵的梅花樹，盛開的各種白梅、紅梅花與古城相映成趣，畫面非常唯美浪漫，是關西最超人氣賞梅絕景。捷絲旅大阪心齋橋館位於心齋橋站、本町站、長堀橋站、堺筋本町站等四座地下鐵站的交會處，遊客利用JR等地下鐵皆能輕鬆抵達。
迎接寒假以及農曆春節假期的到來，捷絲旅大阪心齋橋館推出價格超值的「暖冬迎新春」專案，即日起至1月31日開放預訂3月20日前入住舒適雙人客房，兩人成行、可享平均每人每晚最低日幣5,250圓起，相當約新台幣1,155元起的超值房價，入住即贈自助餐早餐、在地迎賓茶點。3月底將是日本賞櫻季，屆時不僅房價飆漲，房間更是一位難求，趕在3月中飛日本關西一趟賞梅花，也是個更愜意舒適的好選擇。
另外，京都ASAI 四條旅店也是去年開幕的平價新旅宿，為泰國都喜國際集團於日本開立的第一間飯店，並已於去年6月展開營運，此飯店為小資旅宿為定位，將泰國熱情與日式清新元素相互融合，呈現精緻現代的和風客房，館內餐廳則以泰國街頭飲食文化為概念，記者實際查詢近三個月房價，雙人房平日有新台幣2000元上下的超甜價，兒部分週六則會飆至新台幣4000元。