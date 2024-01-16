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大選落幕未來黨務扮演角色　侯友宜：盡本分、加倍努力市政工作

▲侯友宜出席市警局治安會報，對於未來在黨務扮演角色，受訪回說會盡自己本分，要為新北市政及建設全力以赴。（圖 ／記者吳嘉億攝，2024.01.16）
▲侯友宜出席市警局治安會報，對於未來在黨務扮演角色，受訪回說會盡自己本分，要為新北市政及建設全力以赴。（圖 ／記者吳嘉億攝，2024.01.16）

記者吳嘉億／新北報導

新北市長侯友宜今（16）日上午主持警察局治安會報，會前接受媒體聯訪被問到接下來除了重心放在市政上，針對在國民黨黨務方面是否會著墨與提供協助，侯友宜表示，相信黨有黨的規劃，自己身為黨員，會盡自己的本份；相信國民黨主席朱立倫跟立法院黨團都會做好完整的規劃，他會為新北市的市政工作及建設，全力以赴。

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針對昨日會見美國跨黨派特使團，侯友宜表示，非常謝謝與肯定美方到新北市來關心未來整個台美的關係，強調選舉過後大家都會團結在一起，跟所有的美國的好朋友一起並肩作戰；強調身為在野黨，一定負責監督的力量，讓台海安定、台灣安全，美國也能夠安心，這是該走的路。

侯友宜也再說到，國民黨在立法院雖然是一個多數黨，對於黨如何運作、如何團結在一起，相信主席跟黨團都會做好完整的規劃，自己會全心全力為新北市市政以及相關建設，全力以赴。

對於記者提問如果黨務需要，會提供協助嗎？對此，侯友宜則是簡短回應，表示相信黨有黨的規劃，他身為黨員，會盡自己的本份。

另外對於諾魯斷交話題，侯友宜則是回應，目前國家面臨在國際空間的挑戰，新的政府要妥善研究出一套好的方式來面對。

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