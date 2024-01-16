艾美獎紅毯／「星期三」珍娜奧特嘉不暗黑了！翻版黛妃正到發光
好萊塢電視圈盛事，第75屆艾美獎台灣時間今（16）日上午9點登場，此前的星光大道眾星雲集，人氣最旺的「星期三」珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）、奧斯卡影后潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）、女配獎原本呼聲頗高的「黛妃」伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）和小天后席琳娜（Selena Gomez）、麗茲凱普蘭（Lizzy Caplan）一出場都謀殺不少攝影師底片，珍娜奧特嘉捨棄暗黑酷妹穿搭，伊莉莎白戴比基美得冒泡。
記者楊穎軒／綜合報導
珍娜奧特嘉以《星期三》角逐喜劇類最佳女主角，她一改以往暗黑系穿搭風格，選擇以細緻手工繡上花卉圖騰的Dior高級訂製服，受訪時，珍娜奧特嘉形容：「這真是一件藝術品，它確實是獨立的。這是一件完美的裙子，可以用來紀念一個特別的夜晚！」還說媽媽是她今晚最好的配件。
以《喬治與泰咪》入圍電視電影女主角的潔西卡雀斯坦，穿Gucci霓虹綠亮片高訂禮服，正面開大V放送鎖骨和美胸，裙襬的金蔥流蘇飄逸，充滿70年代DISCO（迪斯可）復古風格；氣質優雅的伊莉莎白戴比基選穿Dior暗紅色船領挖背戰袍，乾淨的中長髮露出絕美五官輪廓。
席琳娜和天王製作人男友班尼布蘭柯（Benny Blanco）連袂出席，她著以45萬顆亮片羽毛組成的Oscar de la Renta直筒連身裙亮相，除了大展豐滿上圍，下半身透視設計十分性感；憑《單身爸爸手記》提名視后的麗茲凱普蘭，一襲山本耀司1999年春夏款復古禮服，配上冶豔紅唇，典雅又高貴。
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