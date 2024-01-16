5款春節刮刮樂開賣！2千萬超級紅包8個頭獎、10個200萬加賓士車
每年新春最受歡迎的限量大面額刮刮樂來了！台灣彩券公司今（16）日公布5款新春應景刮刮樂，總獎項超過2347萬個，總獎金逾199億元，創歷年單次發行最高，其中民眾引領期盼「2000萬超級紅包」每張售價2000元，頭獎2000萬元共有8個，並有10個二獎「200萬元加賓士休旅車」，更令人矚目是三獎100萬元多達1000個，百萬以上獎項、總獎項、總獎金皆刷新紀錄，堪稱史上最強刮刮樂。
記者顏真真／台北報導
台灣彩券公司總經理謝志宏今日攜手春節強檔代言人LuLu黃路梓茵，揭曉新春限定刮刮樂新品及春節加碼內容，其中大樂透、威力彩、BINGO BINGO賓果賓果等3款遊戲春節加碼總獎金更達9.7億元，大樂透從2月6日至2月24日連續19天每天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄，再加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，威力彩也會在2月5日當期頭獎加碼2億元，「BINGO BINGO賓果賓果」2月2日起連續17天獎金加碼。
至於每年過年民眾最期待的新春限量刮刮樂，今日也一口氣推出5款新品，總獎項超過2347萬個，總獎金逾199億元，總獎項、總獎金均為歷年單次發行最高，其中「2000萬超級紅包」每張售價2000元，頭獎2000萬元共有8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，三獎100萬元多達1000個。
同日上市的還有年度生肖限定刮刮樂「金龍獎」，每張售價500元，總中獎率100%，頭獎300萬元共有13個；以象徵活力四射又極具正義感的「台灣阿龍」作為票面主角的「金龍報喜」與「攏好運」2款新品可愛吸睛。「金龍報喜」每張售價200元，最高獎金10萬元共600個，總中獎率50.34%，平均每兩張就有一張中獎。
「攏好運」每張售價100元，頭獎30萬元共7個，500元（含）以上獎項超過24萬個；每張售價200元的「幸運紅包」共有6個頭獎200萬元，1000元以上獎項超過24萬個。今日共有5款新春限定刮刮樂新品上市，總獎項超過2347萬個，總獎金逾199億元，創歷年單次發行最高。