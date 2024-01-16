「橘子嘉年華」1/22進駐西門町！焦凡凡現身陪玩　抽Mac、Switch

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🔍線上玩「謎走西橘町之一票入謎」（點此連結）
期間限定城市解謎！橘子嘉年華攜原創 IP 進駐西門商圈
「橘子嘉年華」自2020年起，每年春、夏打造泛娛樂圈大型盛典，至今邁入第9屆，本次春季「橘子嘉年華」首次走入在地商圈，集結集團旗下超人氣遊戲、泛娛樂生活入口平台 beanfun!、原創內容平台「漫畫星、文學星」、ACGN 電商平台「有閑購物」、多元支付工具「橘子支付」、「GASH 樂點」數位收藏卡等泛娛樂服務，以豐富的原創 IP 陣容為主軸，邀玩家搭乘虛擬時空巴士一同「謎走西橘町」，到 12 站大型關卡，獨家體驗一場期間限定的大型城市實境解謎遊戲。
春季「橘子嘉年華」除了《天堂 M》、《新楓之谷》兩大超人氣遊戲及原創角色 IP《小橘編與柑姆的遊戲日常》，泛娛樂生活入口平台 beanfun! 透過「創作者神隊友計畫」所支持的台灣原創 IP，如畫風可愛逗趣、角色鮮明的「緩緩」、「炸蝦狗狗」、「起司貝爾」，將以超萌姿態現身。
漫畫星、文學星原創內容平台，則帶來破60萬點閱的兩大熱門作品，日下棗創作的原創漫畫《三個不結婚的女人》深受讀者喜愛，以獨特風格和深刻內容創造了各式戀愛觀金句；花於景的高人氣 BL 原創小說《叛逆玩家》，帶給讀者刺激而充滿冒險劇情的閱讀體驗，還有超人氣跨域作品《人氣漫畫原子少年》等原創 IP，都將成為西門町期間限定大型闖關、打卡地標。
焦凡凡挑戰闖關 解謎完成「一起 SHOW」抽金幣
迎接寒假，春季「橘子嘉年華」首度推出線上、線下串聯的「謎走西橘町」實境解謎活動，1月22日開展首日，特別邀請喜愛各類文創 IP 的焦凡凡擔任首位挑戰者，領先示範闖關訣竅。
🟡線上遊戲任務「謎走西橘町之一票入謎
即日起，玩家可至活動官方網站遊玩線上解謎小遊戲，通關後登入beanfun! 或完成註冊之用戶，即可於 beanfun! app 中領取「神秘道具憑證」。持「神秘道具憑證」於 1 月 22 日至 2 月 4 日期間，到西門商圈參與線下實境解謎闖關活動，可獲得限定周邊贈禮。
🟡線下闖關活動「謎走西橘町」大型實境解謎 1月22日正式開展
1月22日至2月4日，西門商圈將推出「謎走西橘町」實境解謎活動，12站大型互動關卡等你來挑戰。
2月14日前，凡於 beanfun! app 中的「一起 SHOW」功能，於指定主題「謎走西橘町」、「謎戀本命 IP」、「遊戲沉謎症」其中之一上傳分享「謎走西橘町」現場主題場景或互動照片，即有機會抽中 999 純金金幣、Apple MacBook Air M1、Nintendo Switch OLED、SAMSUNG 27 吋曲面電競螢幕等大獎。