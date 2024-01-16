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嘔吐不同顏色代表什麼？一張圖看懂！這些情況盡早檢查不要拖。

▲嘔吐不同顏色代表什麼？一張圖看懂！這些情況盡早檢查不要拖。
▲嘔吐不同顏色代表什麼？一張圖看懂！這些情況盡早檢查不要拖。

今健康

發生嘔吐的問題可能性很多，有時不單單只是腸胃道相關疾病而已，大灣健全診所家醫科王威傑醫師略以顏色教大家看看自己有可能是屬於哪種問題，也呼籲如有異常應盡快就醫。

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嘔吐不同顏色代表什麼？常見４顏色，一張圖看懂！

王威傑醫師指出，身體各種問題都有可能引起嘔吐，雖說一般而言難以用「正常的嘔吐」來比較觀察，畢竟會嘔吐就已經不正常，但若以顏色來看，排除食物色素影響，出現異色恐怕特別不對勁，包括紅色、深褐色、黑色、黃綠色。

吐出不同的顏色：不論紅色、深褐色、黑色，通常都是意味著有出血情況，上消化道可包括食道、胃、十二指腸，原因可如潰瘍引起出血、食道撕裂、食道靜脈曲張破裂、惡性腫瘤等，另也可能為肝硬化。

紅色表示正在短時間、大量出血。深褐色則一樣是出血，但較為緩慢，已經經過胃消化變成深褐色。吐出黑色的非常罕見，代表出血時間已經相當久，這種出血情況大多以進入到腸道，多以黑色瀝青樣的糞便呈現。

至於黃綠色則是膽汁，可能因近端的小腸阻塞，使得膽汁下不去，進而從上吐出。另外，長時間的嘔吐也可能把十二指腸當中的膽汁向上牽引吐出。

從嘔吐物觀察：若是以嘔吐物來看，吐出還沒有被消化的東西，通常意味著食物在食道就被吐出來，例如食道狹窄或失弛症等食道疾病所引起。若是吐出部分消化物，則可能表示食物已經進到胃裡，是胃部出問題所導致，例如胃出口阻塞、胃輕癱等。

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嘔吐當下需要注意什麼嗎？可以做些什麼改善不適感？

當下留意這些事：王威傑醫師表示，嘔吐的當下為避免發生危險，需盡可能注意氣道暢通、是否被嘔吐物堵塞，以免窒息。並且留意是否有脫水、血壓降低等情況以防暈倒，若感覺到頭暈也盡量先坐下休息，避免行車。

可以嘗試這些改善：一般而言，嘔吐大多還是以腸胃道問題為大宗，建議可先暫時禁食看是否改善，若開始少量進食宜避免固態、質地堅硬食物、脂質、氣泡飲品，以免嘔吐加劇，或在不斷嘔吐時不慎噎到。若有頭暈等脫水徵兆，建議多補充水分，並用口服電解液補充電解質。而若是孕吐則可補充B6、薑幫助改善。若覺得嘔吐味道噁心，也可嘗試吃點薄荷糖等有清新味道的口香糖等，但避免下嚥。

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嘔吐哪些情況需要趕快就醫？有伴隨症狀、風險族群更要注意！

３情況緊急就醫：王威傑醫師提醒，嘔吐的原因非常多，但不論嘔吐背後的原因是什麼，若出現吐到意識模糊、脫水、血壓降低時應緊急就醫確保安全。

４情況盡早檢查：若是噴射狀嘔吐、吐出鮮血、咖啡色內含物、24小時內吐出1500c.c.以上的大量嘔吐等，也應盡早就醫檢查了解原因。噴射狀嘔吐可能代表著腦壓過高，鮮血、咖啡色除了消化道問題也可能是肝硬化，大量嘔吐則恐怕不是單純功能性問題，通常是系統出問題。

伴隨症狀、風險族群：嘔吐若伴隨凌晨頭痛、視力模糊，暗示可能是腦壓高或有顱內病灶引起；伴隨胸痛要留意心肌、心包膜、肋膜問題；若有嚴重腹痛、發燒超過三日等可能背後有嚴重感染；伴隨體重減輕要小心腫瘤；年紀過小或是年紀年長、免疫力低下者發生嘔吐，引起的原因可能變化進展較快，宜儘速就醫。許多藥物如化療、巴金森用藥、止痛藥、賀爾蒙製劑也可能造成噁心嘔吐，因此多重藥物使用者應將自身病史告知醫事人員參考。

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