▲嘔吐不同顏色代表什麼？一張圖看懂！這些情況盡早檢查不要拖。

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王威傑醫師指出，身體各種問題都有可能引起嘔吐，雖說一般而言難以用「正常的嘔吐」來比較觀察，畢竟會嘔吐就已經不正常，但若以顏色來看，排除食物色素影響，出現異色恐怕特別不對勁，包括紅色、深褐色、黑色、黃綠色。
吐出不同的顏色：不論紅色、深褐色、黑色，通常都是意味著有出血情況，上消化道可包括食道、胃、十二指腸，原因可如潰瘍引起出血、食道撕裂、食道靜脈曲張破裂、惡性腫瘤等，另也可能為肝硬化。
紅色表示正在短時間、大量出血。深褐色則一樣是出血，但較為緩慢，已經經過胃消化變成深褐色。吐出黑色的非常罕見，代表出血時間已經相當久，這種出血情況大多以進入到腸道，多以黑色瀝青樣的糞便呈現。
至於黃綠色則是膽汁，可能因近端的小腸阻塞，使得膽汁下不去，進而從上吐出。另外，長時間的嘔吐也可能把十二指腸當中的膽汁向上牽引吐出。
從嘔吐物觀察：若是以嘔吐物來看，吐出還沒有被消化的東西，通常意味著食物在食道就被吐出來，例如食道狹窄或失弛症等食道疾病所引起。若是吐出部分消化物，則可能表示食物已經進到胃裡，是胃部出問題所導致，例如胃出口阻塞、胃輕癱等。
嘔吐當下需要注意什麼嗎？可以做些什麼改善不適感？
當下留意這些事：王威傑醫師表示，嘔吐的當下為避免發生危險，需盡可能注意氣道暢通、是否被嘔吐物堵塞，以免窒息。並且留意是否有脫水、血壓降低等情況以防暈倒，若感覺到頭暈也盡量先坐下休息，避免行車。
可以嘗試這些改善：一般而言，嘔吐大多還是以腸胃道問題為大宗，建議可先暫時禁食看是否改善，若開始少量進食宜避免固態、質地堅硬食物、脂質、氣泡飲品，以免嘔吐加劇，或在不斷嘔吐時不慎噎到。若有頭暈等脫水徵兆，建議多補充水分，並用口服電解液補充電解質。而若是孕吐則可補充B6、薑幫助改善。若覺得嘔吐味道噁心，也可嘗試吃點薄荷糖等有清新味道的口香糖等，但避免下嚥。
嘔吐哪些情況需要趕快就醫？有伴隨症狀、風險族群更要注意！
３情況緊急就醫：王威傑醫師提醒，嘔吐的原因非常多，但不論嘔吐背後的原因是什麼，若出現吐到意識模糊、脫水、血壓降低時應緊急就醫確保安全。
４情況盡早檢查：若是噴射狀嘔吐、吐出鮮血、咖啡色內含物、24小時內吐出1500c.c.以上的大量嘔吐等，也應盡早就醫檢查了解原因。噴射狀嘔吐可能代表著腦壓過高，鮮血、咖啡色除了消化道問題也可能是肝硬化，大量嘔吐則恐怕不是單純功能性問題，通常是系統出問題。
伴隨症狀、風險族群：嘔吐若伴隨凌晨頭痛、視力模糊，暗示可能是腦壓高或有顱內病灶引起；伴隨胸痛要留意心肌、心包膜、肋膜問題；若有嚴重腹痛、發燒超過三日等可能背後有嚴重感染；伴隨體重減輕要小心腫瘤；年紀過小或是年紀年長、免疫力低下者發生嘔吐，引起的原因可能變化進展較快，宜儘速就醫。許多藥物如化療、巴金森用藥、止痛藥、賀爾蒙製劑也可能造成噁心嘔吐，因此多重藥物使用者應將自身病史告知醫事人員參考。
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