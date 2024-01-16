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《型男》主廚郭主義「女兒為愛輕生」！他淚憶：把仇恨埋在心裡

▲《型男大主廚》郭主義的女兒3年前為愛輕生，如今在節目上談到此事，讓身為爸爸的郭主義數度淚崩，會把對男方的仇恨放在心中。（圖／和展影視提供）
▲《型男大主廚》郭主義的女兒3年前為愛輕生，如今在節目上談到此事，讓身為爸爸的郭主義數度淚崩，會把對男方的仇恨放在心中。（圖／和展影視提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

料理節目《型男大主廚》的班底郭主義日前登上《震震有詞》分享，3年前失去女兒的痛苦，雖然花了許多時間調整情緒，但在節目上一聊到女兒還是哭到泣不成聲，原來女兒是為愛輕生，讓郭主義坦言，至今仍對男方抱持仇恨，「但我把它埋在心裡！」

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名廚「古錐師」郭主義在節目中談到自己過往曾因標會被倒、父親住院、負擔家中開銷、長期借現金卡過日子，扛了160萬的債務變成卡奴，1個月兼3、4份工作，每天跑銀行3點半，長期壓力壓得喘不過氣，曾開車到山上動念想連人帶車墜崖，「打給我老婆交代後事，請她把小孩照顧好，我老婆給我一句『你回來再說』就掛我電話。」

▲郭主義。（圖／和展影視提供）
▲郭主義分享過往經歷，讓來賓們哽咽泛淚。（圖／和展影視提供）
郭主義表示，年輕時忙著工作沒能注意到女兒被霸凌的情緒，長大後長期受憂鬱症所苦，說過許多次輕生的話，他曾經陪著女兒到精神科就診，擔心女兒藥越吃越多。他說，女兒結婚後另一半動輒三字經飆罵讓女兒更加痛苦，甚至吞藥輕生，病情反反覆覆。

直到3年前大女兒在跟媽媽通完電話後說要睡覺，郭主義送便當到家時才發現女兒早已發生憾事，「那真的是痛到心裡面，急到要打電話沒法按按鍵。」講到這裡郭主義擦著眼淚說：「一直不相信那是真的。」來賓們無不眼眶泛淚。

▲郭主義。（圖／和展影視提供）
▲郭主義說，他會把對愛女的前男友仇恨埋在心裡。（圖／和展影視提供）
節目中郭主義提及女兒離世的原因也跟男方有關聯，「你問我現在想不會恨？會！但我把它埋在心裡。」這3年男方住在郭家，郭主義還安排生意讓他經營，請他幫忙付點房貸，但得到的只是一句「他沒錢！」讓郭主義直言：「有時候很想打對方，但能有什麼用！只能不要一直往仇恨方向想。」

郭主義透露，自從女兒離開後，他有段時間走不出來，躲在家裡1、2個月，想到就會掉眼淚，郭主義試著將悲傷的情緒寫成歌《心甘查某子》，在節目中唱了兩句再度悲從中來，「曾經夢過女兒兩次，她都沒有講話，我想她是不想讓我擔心。」

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