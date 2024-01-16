《型男》主廚郭主義「女兒為愛輕生」！他淚憶：把仇恨埋在心裡

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郭主義表示，年輕時忙著工作沒能注意到女兒被霸凌的情緒，長大後長期受憂鬱症所苦，說過許多次輕生的話，他曾經陪著女兒到精神科就診，擔心女兒藥越吃越多。他說，女兒結婚後另一半動輒三字經飆罵讓女兒更加痛苦，甚至吞藥輕生，病情反反覆覆。
直到3年前大女兒在跟媽媽通完電話後說要睡覺，郭主義送便當到家時才發現女兒早已發生憾事，「那真的是痛到心裡面，急到要打電話沒法按按鍵。」講到這裡郭主義擦著眼淚說：「一直不相信那是真的。」來賓們無不眼眶泛淚。
節目中郭主義提及女兒離世的原因也跟男方有關聯，「你問我現在想不會恨？會！但我把它埋在心裡。」這3年男方住在郭家，郭主義還安排生意讓他經營，請他幫忙付點房貸，但得到的只是一句「他沒錢！」讓郭主義直言：「有時候很想打對方，但能有什麼用！只能不要一直往仇恨方向想。」
郭主義透露，自從女兒離開後，他有段時間走不出來，躲在家裡1、2個月，想到就會掉眼淚，郭主義試著將悲傷的情緒寫成歌《心甘查某子》，在節目中唱了兩句再度悲從中來，「曾經夢過女兒兩次，她都沒有講話，我想她是不想讓我擔心。」
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