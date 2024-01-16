NBA／別把Kuminga當Green用！Carter嘆：勇士用錯方式釀災難
美國職籃NBA金州勇士今(16)日作客曼菲斯灰熊，雖然「嘴綠」Draymond Green正式復出，Stephen Curry也貢獻26分8助攻，但灰熊在深受傷兵困擾、4名主力缺陣的情況下，全隊共7人得分上雙，最終灰熊以116：107擊退勇士，Green的歸隊並無法幫助勇士取勝。而前知名球星、外號「加拿大航空」的Vince Carter，則在節目上談到勇士的現狀，直言球團正在用錯誤的方式「壓制」Jonathan Kuminga，也點出今年勇士無法有好表現的關鍵原因。
記者陳品翔／綜合報導
Vince Carter日前參加美國知名籃球節目《Run It Back TV》時，認為儘管過去勇士收獲無數輝煌、奪得多座NBA總冠軍，但眼下勇士的脆弱是相當顯而易見的。Carter認為勇士的當務之急，應是多多培養隊上像Jonathan Kuminga、Moses Moody這類型年輕有潛力的球員，而不要再過度依賴老將，同時需嘗試各樣的陣容搭配，來平衡球隊缺口。
談到年輕小將Jonathan Kuminga，Vince Carter認為Kuminga的潛力、可塑性非常好，直言勇士現在過度執著，想要把他變成「全新型態的Draymond Green」，因而限制住了Kuminga的得分能力，甚至是其他能力都因此受到影響。不過Carter也強調，儘管勇士目前狀態不佳，但倘若他們能在賽季後半有好表現，最終闖進季後賽，那「什麼情況都有可能發生。」Vince Carter說到。
勇士隊目前戰績18勝22敗，勝率僅0.450，暫居西區第12，距離排名第一的灰狼隊已被拉開至10.5場勝差。先前曾有消息傳出，勇士除了一哥Stephen Curry以外，任何人都有可能成為交易籌碼，在交易截止日前球團是否會有所動作，也格外引發球迷關注。