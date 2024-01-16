BLACKPINK Rosé公開Jennie爆笑照！Jisoo隨身帶：妳是我的充電器
南韓女天團BLACKPINK的老大Jennie今（16）日喜迎28歲生日，成員Jisoo、Rosé、Lisa都發文祝她生日快樂，同時公開未曝光的合照，Jisoo不改搞笑性格，PO出充電器上的照片寫下：「妳是我的充電器」，暖心又幽默。
記者陳雅蘭／綜合報導
Rosé公開7張跟Jennie的合照，寫下：「親愛的，最迷人的女孩，JENDAWG節快樂！希望妳今天有個美好的一天。很高興能稱妳為我的姐姐，並在整整10年中與妳一同成長！我希望今年能充滿妳一直想做事，無論我在多遠的地方，我都永遠是妳最忠實的粉絲，支持著妳！這一張是我們可愛的照片，愛妳，生日快樂，寶貝！！」
Jisoo則PO出自己的充電器照片，幽默表示：「生日快樂我的Jennie！就像妳的名字一樣，一直緊緊陪伴我的Jennie，我希望妳能一直發光閃耀，實現我們初次見面時妳說的夢想和所有事情，不要忘記我會一直在妳身邊，快點發專輯、舉辦巡演，一起緊緊的並肩走下去吧，我愛妳，生日快樂！P.S.妳是我的充電器，哈哈哈。」
Lisa則是引用Jennie去年10月發表的特別單曲《You & Me》中的歌詞「I love you and me」祝Jennie生日快樂。4姝日前決定自行打理個人經紀約，目前都隸屬不同公司，但BLACKPINK不會解散，成員發文時Jennie也都有一一分享，好感情依舊。
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