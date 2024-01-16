喊話「莫再眷戀權位」！張亞中逼宮朱立倫 分析3大選戰錯誤戰略
2024總統大選落幕，國民黨政黨輪替夢碎，且已連三屆落敗，對此，孫文學校總校長、國民黨中評委張亞中今（16）日召開記者會，再度向黨主席朱立倫喊話「應循以往慣例，勇於負責去職，莫再眷戀權位」，也直言侯友宜政策方向不明，沒有完整準備，對黨的基本立場不熟悉，盼國民黨能重新徹底改造，創造新人新政的機會，國民黨回應黨員同志之間不要再內耗，新北市長侯友宜則稱任何批評指責或對黨有些情緒性的，「請不要忘了侯友宜才這場該負責任的主帥」。
記者林莞茜／綜合報導
對於此次國民黨落敗，張亞中在記者上會分析三大戰略錯誤，分別是棄黨內初選制度於不顧、受徵召者政策方向不明、主席無法促成藍白合，因此喊話朱立倫「放開手，讓開路」應勇於負責、循以往慣例去職，莫再眷戀權位，如今卻沒有做到民主典範，讓藍軍失望，也讓全民看不起。
張亞中也表示，這次大選國民黨中央的訴求是贏回政權、重現藍天，如今國民黨輸掉總統就是大敗，況且在立法院沒有過半數席次，有什麼好沾沾自喜？怒指「當政者永遠要大家團結在下面，但大家應該是團結在是非與制度之下，朱立倫不想下台，就要大家團結，這是什麼邏輯與道理？」。
面對質疑，國民黨文傳會主委林寬裕稱「這次選舉是國民黨近來最團結的一刻，全黨一致對外」，但立委席次比前一屆大幅增加，多位藍營縣市長也呼籲黨內應該更團結努力，希冀黨員同志之間不要再內耗，而是應該積極提出興革意見，成為國民黨持續改革的後盾。
而落選人侯友宜則被問到相關議題時稱「選舉過程難免有不一樣看法」，但他也坦言，侯友宜才是面對這次選戰最重要而且要一肩扛起所有責任的負責人，因此喊話任何批評指責或對黨有些情緒性的「請不要忘了侯友宜才這場該負責任的主帥」，也希望選後大家選後能繼續團結在一起，還有很長的路要走，尤其要負起監督角色。