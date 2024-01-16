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全捐了！高市立委賴瑞隆連任成功　360萬選舉補助款資助弱勢孩童

▲民進黨立委賴瑞隆連任成功，今（16）日宣布將360萬選舉補助款全數捐出，用做弱勢孩童獎學金。（圖／賴瑞隆臉書）
▲民進黨立委賴瑞隆連任成功，今（16）日宣布將360萬選舉補助款全數捐出，用做弱勢孩童獎學金。（圖／賴瑞隆臉書）

記者林莞茜／綜合報導

2024總統、立委選舉落幕，高雄市第8選區（旗津區、前鎮區與小港區）立委由民進黨籍賴瑞隆，以12萬1064票擊敗國民黨對手李明璇，今（16）日他宣布，謝謝鄉親們121064票的支持，他將把選舉補助款360萬全數捐出，做為弱勢孩童獎學金、弱勢孩童寒暑假課輔、弱勢家庭資源補助，希望給孩子們更好的鼓勵及未來。

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賴瑞隆曾是高雄市第9選舉區的第9屆立法委員；在第10屆時重劃選區為第8選區並當選，而此次第11屆立委選舉，根據中選會數據統計，高雄市第8選舉區候選人得票數依序為民進黨賴瑞隆12萬1064（得票率57.75％）、國民黨李明璇8萬2602（得票率39.40％）、司法改革黨李政憲3087（得票率1.47％）、勞動黨湛秀英2876（得票率1.37％），賴瑞隆成功連任。

對此，賴瑞隆今日表示，感謝鄉親支持，他是勞工家庭出身，深知孩子們需更多支持鼓勵，取之於社會、用之於社會，宣布將選舉補助款360萬全數捐出，做為弱勢孩童獎學金、弱勢孩童寒暑假課輔、弱勢家庭資源補助，希望給孩子們更好的鼓勵及未來，謝謝大家的支持，謝謝您們。

▲高雄市第8選區立委當選人賴瑞隆，擊敗李明璇、李政憲等人。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲高雄市第8選區立委當選人賴瑞隆，擊敗李明璇、李政憲等人。（圖／NOWnews社群中心製圖）

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