全捐了！高市立委賴瑞隆連任成功 360萬選舉補助款資助弱勢孩童
2024總統、立委選舉落幕，高雄市第8選區（旗津區、前鎮區與小港區）立委由民進黨籍賴瑞隆，以12萬1064票擊敗國民黨對手李明璇，今（16）日他宣布，謝謝鄉親們121064票的支持，他將把選舉補助款360萬全數捐出，做為弱勢孩童獎學金、弱勢孩童寒暑假課輔、弱勢家庭資源補助，希望給孩子們更好的鼓勵及未來。
記者林莞茜／綜合報導
賴瑞隆曾是高雄市第9選舉區的第9屆立法委員；在第10屆時重劃選區為第8選區並當選，而此次第11屆立委選舉，根據中選會數據統計，高雄市第8選舉區候選人得票數依序為民進黨賴瑞隆12萬1064（得票率57.75％）、國民黨李明璇8萬2602（得票率39.40％）、司法改革黨李政憲3087（得票率1.47％）、勞動黨湛秀英2876（得票率1.37％），賴瑞隆成功連任。
對此，賴瑞隆今日表示，感謝鄉親支持，他是勞工家庭出身，深知孩子們需更多支持鼓勵，取之於社會、用之於社會，宣布將選舉補助款360萬全數捐出，做為弱勢孩童獎學金、弱勢孩童寒暑假課輔、弱勢家庭資源補助，希望給孩子們更好的鼓勵及未來，謝謝大家的支持，謝謝您們。