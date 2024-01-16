傳民眾黨指使「罷侯」 陳世軒：非黨所為但盼侯加倍奉還兌現承諾
針對臉書社團「罷免侯友宜」截至今(16)日為止有近8.4萬人響應，有網友指稱背後是民眾黨新北市黨部指使，民眾黨新北市黨部主任委員、新北市議員陳世軒對此駁斥，強調擁有上萬人響應的『罷侯行動』，並非台灣民眾黨所為，指出新北市長侯友宜已向新北市民致歉，希望侯能如所說的將「加倍奉還」，承諾新北建設與市政工作永不停歇。
記者吳嘉億／新北報導
陳世軒表示，惡性罷免無一不與民眾黨所主張的「務實」、「理性」、「科學」背道而馳，強調「以怨報怨」的結果是讓台灣走不出社會割裂的陰霾與政黨惡鬥的泥淖，最終的受害者始終是老百姓。
陳世軒進一步說到，侯友宜選後已回歸新北，並向新北市民致歉，承諾未來他將「加倍奉還」，讓新北建設與市政工作永不停歇；所以，自己也誠摯希望各界紛爭能就此劃下休止符，不要再有任何政治紛擾，造成社會動盪不安。
陳世軒還提到，侯友宜請假長達113天，新北市政仍待興舉，新北2024年的總預算案歲出更是高達2124億餘元，為預算編列史上最大規模，但到現在，市長的施政報告與今年度預算案報告仍付之缺如。
陳世軒最後指出，新北市議會23日即將召開臨時會議，新北市府還有許多的市政工作必須加緊腳步，上緊發條，相信所有市議員都希望市長能親自說明，清楚交代接下來剩餘的2年任期，市府要如何擘劃重大的市政建設藍圖。