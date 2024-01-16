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不想和爸爸分開！橘貓秒變「蜘蛛」緊黏他背上　媽曬恩愛背影苦笑

▲橘貓「胖虎」時常黏著爸爸，每天都緊跟在爸爸身旁，甚至當爸爸在廚房忙碌時，胖虎還像蜘蛛一樣扒在爸爸背上，一秒鐘都不願分離。（圖／翻攝自小紅書「胖虎是個笨球」）
▲橘貓「胖虎」時常黏著爸爸，每天都緊跟在爸爸身旁，甚至當爸爸在廚房忙碌時，胖虎還像蜘蛛一樣扒在爸爸背上，一秒鐘都不願分離。（圖／翻攝自小紅書「胖虎是個笨球」）

記者賴禹妡／綜合報導

貓咪都喜歡找爸爸撒嬌？中國一名女飼主抱怨，她養的橘貓「胖虎」時常黏著爸爸，每天都緊跟在爸爸身旁，甚至當爸爸在廚房忙碌時，胖虎還像蜘蛛一樣扒在爸爸背上，一秒鐘都不願分離，讓她忍不住笑喊「到底誰才是正宮？」   

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一名女飼主在小紅書上發文抱怨，「小貓確實會把老公搶走！老公也會變心！最後他們二個就會變成真正的二口子」，原來胖虎是一隻特別喜歡爸爸的小公貓，成天跟在爸爸屁股後面打轉，她更曬出胖虎和爸爸互相依偎的甜蜜畫面，直呼「老公天天和小三抱在一起」。 

▲橘貓「胖虎」時常黏著爸爸，每天都緊跟在爸爸身旁，甚至當爸爸在廚房忙碌時，胖虎還像蜘蛛一樣扒在爸爸背上，一秒鐘都不願分離。（圖／翻攝自小紅書「胖虎是個笨球」）
▲胖虎是一隻特別喜歡爸爸的小公貓，成天跟在爸爸屁股後面打轉，讓媽媽哭笑不得分享多張1人1貓的恩愛畫面。（圖／翻攝自小紅書「胖虎是個笨球」）
此外，女飼主還貼出多張胖虎黏著爸爸的照片，只見爸爸無論是吃飯、在廚房洗碗、躺在沙發上休息，胖虎都一定緊跟在左右陪伴。甚至有一次爸爸在流理台前忙碌，胖虎還直接「扒」在爸爸身上，像一隻蜘蛛貓一樣趴在爸爸背部，還好奇地伸頭看爸爸在做什麼，模樣十分爆笑。 

照片曝光後，吸引超過2.7萬人朝聖，網友們全笑翻留言「你們家壁虎都這麼大隻啊」、「下次我要看到你老公帶著孩子去體校報到」、「核心力量這麼強哈哈哈」。此外，也有其他飼主抱怨「只往我老公身上爬結婚前我就養了，多相處四年也沒輒」、「在他們的世界裡，我們就是外人」。 

▲橘貓「胖虎」時常黏著爸爸，每天都緊跟在爸爸身旁，甚至當爸爸在廚房忙碌時，胖虎還像蜘蛛一樣扒在爸爸背上，一秒鐘都不願分離。（圖／翻攝自小紅書「胖虎是個笨球」）
▲爸爸無論是吃飯、在廚房洗碗、躺在沙發上休息，胖虎都一定緊跟在左右陪伴。（圖／翻攝自小紅書「胖虎是個笨球」）
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