寒流高機率來襲！全台下探10度 雪山、合歡山有望「連3天下雪」
2024年最強冷空氣即將在週末抵達，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，以目前天氣預報觀測來看，下週日（1月21日）抵達的強烈大陸冷氣團，有高機率升級為「寒流」，預計最冷的時間點落在下週二深夜至下週三清晨（1月23日至1月24日），台北、中南部預報低溫都有出現攝氏10度以下，而中部以北包括雪山、合歡山、太平山，在中高層水氣配合下，從下週二至下週四清晨，都有下雪的機率。
記者張志浩／綜合報導
黃恩鴻說明，明日至週五（1月17日至1月19日）是近期最溫暖、天氣最穩定的時段，僅東半部有局部短暫雨，其它地區多雲到晴，各地白天高溫回歸攝氏20度以上，早晚偏涼溫差大，週六有鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼冷，中部以北、東半部有局部短暫雨，其它地區為多雲。
下週日強烈大陸冷氣團南下，冷空氣在下週一高機率增強為寒流，下週一整天都是降溫過程，下週二、下週三，北台灣、中南部、東部低溫都有跌破攝氏10度的趨勢，體感相當寒冷，白天高溫也不超過攝氏20度，預計寒流會影響至下週四清晨，白天過後冷空氣減弱，各地慢慢回暖。
黃恩鴻指出，這波冷空氣除了氣溫變化大之外，在下週二開始，中高層也會有一些水氣跟著寒流引入，因此中部以北3000公尺以上高山地區，不排除有路面結冰、結霜、下冰霰或降雪的機率，下雪熱區包含雪山、合歡山、太平山都有可能，若溫度進一步下降，2000公尺以上山區也將有下雪機率，玉山則是位置偏向中南部，水氣相對較少，但仍有降雪機率。