蔡英文任內斷10國！賴清德未來難超越　但歷任民選總統斷最多是他

▲蔡英文出席造勢任內已有10個國家與我斷交。（圖／記者林調遜攝，2023.01.03）
▲蔡英文出席造勢任內已有10個國家與我斷交。（圖／記者林調遜攝，2023.01.03）

記者何哲欣／台北報導

太平洋島國諾魯昨宣布與中華民國斷交，這是總統蔡英文2016年上任以來，第10個與我國斷交的邦交國，目前台灣邦交國數目只剩12國，國際局勢相當險峻，更感慨的是，準總統賴清德上任後，可能必須要斷交到剩最後一國，才有可能超越蔡英文。不過台灣歷任民選總統，前總統李登輝任內斷交13國，才是史上最多。

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▲目前台灣僅存的12個邦交國，世界地理位置一覽。（圖／NOWnews社群中心製作）
▲目前台灣僅存的12個邦交國，世界地理位置一覽。（圖／NOWnews社群中心製作）
中華民國國際地位獨特，史上最多邦交國時期是在1669年，共有70國，但接著1971年退出聯合國、1979年美國與我斷交後，邦交數一度只剩21國。

在1979年9月19日，我國隨即與吐瓦魯建交，邦交國回復到22個。1988年李登輝總統上台，靠著台灣當時厚實的經濟實力推動「務實外交」，一度讓邦交國回復到31國，卸任時則有29國。

2000年政黨輪替，前總統陳水扁上任，因中國實力增加，兩岸關係緊張，邦交國數量也再度下滑，共9國與我斷交，不過扁政府在新增邦交國也有斬獲，如2007年與聖露西亞建交，是我國到目前為止最後一個新增的邦交國。2008年陳水扁卸任時僅剩23個，

2008年前總統馬英九上台，兩岸外交休兵，只有甘比亞一國在2013年與我國斷交，邦交國數量下降至22國，不過當時中國卻並未立即和甘比亞建交，直到民進黨在2016年勝選後，才宣布與甘比亞建交。

2016年總統蔡英文上台，該年年底西非國家聖多美普林西比與我斷交，接著在2018年曾在3個多月內斷3國，2019年也曾4天斷2國。

合計蔡英文任內到目前為止，與我斷交的10個國家，包括聖多美與普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、薩爾瓦多與諾魯。

目前中華民國只剩12個邦交國，包括位於中南美洲的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森國；大洋洲的馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯；非洲國家史瓦帝尼及歐洲國家教廷。

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