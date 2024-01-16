▲南投醫院設立「兒童早療中心」　及早協助孩童評估就醫

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早期療育介入 減輕發展遲緩現象依據衛生福利部資料指出，引起發展遲緩兒童的原因很多，大多數成因仍是不明的，其中包括環境因素、社會文化因素、心理因素及腦神經、肌肉系統疾病等。若能透過早期療育的介入，可能使兒童的發展遲緩現象減輕，甚至一部分的孩子可以經過早期療育而趕上，減少對家庭及社會的負擔。
兒童早療評估暨復健中心 提供個別評估、療育建議南投醫院復健科物理治療師王瓊敏表示，兒童發展評估除了評估孩子目前的能力是否落後於同齡孩童，也能分析能力落後原因是否因教養方式或因某疾病所影響，解決家長心中的疑問，朝正確的方向帶領孩童成長。
0-6歲是孩子發展重要階段，洪弘昌院長為了提升兒童發展健康識能，為6歲以下孩童成立了「兒童早療評估暨復健中心」。該院整合了小兒科、小兒神經科、兒童身心科、復健科等專業醫師，以及物理治療師、職能治療師、語言治療師、心理師、社工師等專業評估人員，提供粗大精細動作、認知、語言、心理、家庭功能等各方面發展評估，確切地了解孩子的發展現況，安排個別化評估服務及提供後續療育建議，透過單一服務窗口、跨專業醫療團隊，建立完整專業的兒童發展評估系統服務，以利提供家長全方位的掌握兒童發展情形。
孩童發展較慢或有社交問題 可就醫接受聯合評估王瓊敏表示，只要孩子與同齡孩童能力較慢或有社交上的問題，例如粗大動作(還不會跳或走路方式不正常)、精細動作(不會握筆)，還不會說話或說話發音不正確，其他如情緒、行為失控等，擔心有自閉症或是過動傾向，皆可接受聯合評估。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60561
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