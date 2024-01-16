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台北電玩展／Riot《英雄聯盟》等5款遊戲參戰！Karsa、統神將現身

▲2024台北國際電玩展，台灣大哥大將攜手 Riot Games，展出旗下5款熱門遊戲內容。（圖／記者張志浩攝）
▲2024台北國際電玩展，台灣大哥大將攜手 Riot Games，展出旗下5款熱門遊戲內容。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

台灣大哥大攜手 Riot Games，將於1月25日至1月28日首次參與「2024台北國際電玩展」，展出包含《英雄聯盟》、《聯盟戰棋》、《特戰英豪》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《符文大地傳說》等5款遊戲，除了邀請《聯盟戰棋》開發團隊分享遊戲規劃，包含 Karsa 在內的多名《英雄聯盟》職業選手，羅傑、統神在內等多位實況主都將在展期現身與玩家互動。

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台灣大首次參加「2024台北國際電玩展」，本屆設計16場專屬舞台活動，24位實況主輪番上陣，並以《英雄聯盟》、《聯盟戰棋》、《特戰英豪》為三大展區，展示5項遊戲，現場舞台架設300吋大螢幕，邀請現場玩家體驗或上台對戰。

▲2024台北國際電玩展，台灣大哥大攜手 Riot Games，推出《英雄聯盟》、《聯盟戰棋》、《特戰英豪》三大展區。（圖／台灣大哥大提供）
▲2024台北國際電玩展，台灣大哥大攜手 Riot Games，推出《英雄聯盟》、《聯盟戰棋》、《特戰英豪》三大展區。（圖／台灣大哥大提供）
🟡台灣大哥大「2024台北國際電玩展」三大展區（攤位編號：M619）

📍《英雄聯盟》
1月26日：前職業選手「咪咪蛋」與現場幸運玩家進行中路單挑。

1月27日下午：知名實況主統神、NL、羅傑、RB 將現場進行《英雄聯盟》全新賽季制度的 5V5 經典對戰

1月28日下午3點至5點：由 PCS 人氣選手Karsa、Maple擔任隊長，帶領 BYG Driver、DCG Taco、CFO Swordart、JT Kongyue，及PSG Betty 和 Woody，與HPS Shengbai 和 Godjj 共10位選手展開明星賽。

📍《聯盟戰棋》
1月25日：開幕日邀請《聯盟戰棋》開發團隊，分享新年造型的幕後設計。
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月27日下午：現場邀請玩家組隊，護送人氣實況主赤鬼挑戰前4名。

📍《特戰英豪》
1月27日上午：實況主月赤鬼、龜狗、月希、阿森等，現場邀請玩家對戰。

台灣大表示，2024台北國際電玩展4天展期，場內同時設有攤位可體驗遊戲，獲勝者即可獲得電玩展限定《特戰英豪》造型水壺、《聯盟戰棋》手機支架，以及台灣大與Riot Games聯名手機腕繩與《英雄聯盟》經典角色李星的造型眼罩等周邊商品。

▲台灣大首次參加「2024台北國際電玩展」，本屆設計16場專屬舞台活動，同時設有攤位可體驗遊戲、拿贈品。（圖／台灣大哥大提供）
▲台灣大首次參加「2024台北國際電玩展」，本屆設計16場專屬舞台活動，同時設有攤位可體驗遊戲、拿贈品。（圖／台灣大哥大提供）

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