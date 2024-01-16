台北電玩展／Riot《英雄聯盟》等5款遊戲參戰！Karsa、統神將現身

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡台灣大哥大「2024台北國際電玩展」三大展區（攤位編號：M619）
📍《英雄聯盟》
1月26日：前職業選手「咪咪蛋」與現場幸運玩家進行中路單挑。
1月27日下午：知名實況主統神、NL、羅傑、RB 將現場進行《英雄聯盟》全新賽季制度的 5V5 經典對戰
1月28日下午3點至5點：由 PCS 人氣選手Karsa、Maple擔任隊長，帶領 BYG Driver、DCG Taco、CFO Swordart、JT Kongyue，及PSG Betty 和 Woody，與HPS Shengbai 和 Godjj 共10位選手展開明星賽。
📍《聯盟戰棋》
1月25日：開幕日邀請《聯盟戰棋》開發團隊，分享新年造型的幕後設計。
1
月27日下午：現場邀請玩家組隊，護送人氣實況主赤鬼挑戰前4名。
📍《特戰英豪》
1月27日上午：實況主月赤鬼、龜狗、月希、阿森等，現場邀請玩家對戰。
台灣大表示，2024台北國際電玩展4天展期，場內同時設有攤位可體驗遊戲，獲勝者即可獲得電玩展限定《特戰英豪》造型水壺、《聯盟戰棋》手機支架，以及台灣大與Riot Games聯名手機腕繩與《英雄聯盟》經典角色李星的造型眼罩等周邊商品。