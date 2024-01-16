製造業訂單回來了！無薪假大減至7千5百多人、創近30個月新低

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次總體實施7,562人，可說是自2021年6月底起，近2年半的新低；若僅觀察製造業，實施人數6,688人，則是近10個月的新低。
勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，本期減少人數主要落在製造業，共少了18家、2158人，其中金屬機電工業減1144人、資訊電子工業減597人、化學工業減57人、民生工業減60人。
王金蓉指出，金屬機電工業中，主要有2家自行車零組件業者，分別減少400多人及100多人；另有近200人的半導體設備業者及100多人金屬製品業者，全都是因為「訂單回穩」而停止實施無薪假，也有少數業者反映，後續會評估是否再次申請實施。
王金蓉說，資訊電子工業中，有1家被動電子元件業者、1家光電配件元件業者，人數分別減少200多人，皆因訂單回穩，沒有再實施無薪假。
王金蓉分析，本期蠻多百人以上事業單位，因為訂單回穩，而停止實施無薪假，以致整體人數下降，尤其製造業去年8月人數達到高峰後，9月起緩降，到了這期減少最多，主要還是受惠於訂單回穩，以及過年前趕單，再加上2月過年工作日數少所致，通常1、2月減班休息的狀況會較樂觀。
她強調，目前都是個別事業單位的狀況，還是得等過完年後，看看3月之後的國外訂單表現，觀察製造業整體減班休息狀況是否再往下降，但目前整體是朝樂觀方向發展。