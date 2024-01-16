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製造業訂單回來了！無薪假大減至7千5百多人、創近30個月新低

▲勞動部今（16）日公布最新減班休息統計，實施人數7562人，創近30個月新低。（圖／取自Pixabay）
▲勞動部今（16）日公布最新減班休息統計，實施人數7562人，創近30個月新低。（圖／取自Pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

勞動部今（16）日公布最新減班休息統計，製造業因訂單回穩、過年前趕單等，無薪假大減2158人，帶動全產業無薪假大減至314家、7,562人，創2021年6月實施三級警戒、30個月以來的新低。勞動部指出，主要是製造業多家百人廠商，訂單回穩，停止實施無薪假，再加上過年前趕單、2月工作日少等，預期之後會朝正向發展。

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勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計314家，實施人數7,562人。112年1月2日公布實施家數計366家，實施人數9,764人。本次家數減少52家，人數減少2,202人，多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月（含）以下。

本次總體實施7,562人，可說是自2021年6月底起，近2年半的新低；若僅觀察製造業，實施人數6,688人，則是近10個月的新低。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，本期減少人數主要落在製造業，共少了18家、2158人，其中金屬機電工業減1144人、資訊電子工業減597人、化學工業減57人、民生工業減60人。

王金蓉指出，金屬機電工業中，主要有2家自行車零組件業者，分別減少400多人及100多人；另有近200人的半導體設備業者及100多人金屬製品業者，全都是因為「訂單回穩」而停止實施無薪假，也有少數業者反映，後續會評估是否再次申請實施。

王金蓉說，資訊電子工業中，有1家被動電子元件業者、1家光電配件元件業者，人數分別減少200多人，皆因訂單回穩，沒有再實施無薪假。

王金蓉分析，本期蠻多百人以上事業單位，因為訂單回穩，而停止實施無薪假，以致整體人數下降，尤其製造業去年8月人數達到高峰後，9月起緩降，到了這期減少最多，主要還是受惠於訂單回穩，以及過年前趕單，再加上2月過年工作日數少所致，通常1、2月減班休息的狀況會較樂觀。

她強調，目前都是個別事業單位的狀況，還是得等過完年後，看看3月之後的國外訂單表現，觀察製造業整體減班休息狀況是否再往下降，但目前整體是朝樂觀方向發展。

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