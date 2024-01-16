天衣無縫？　泰國華麗布匹藏13公斤海洛因

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臺中市刑事警察大隊偵七隊去年中旬偵破大宗毒品案件，經臺中地檢署於去年12月底偵結起訴，經持續追查該涉嫌走私毒品入臺之跨境犯罪集團，發現1名泰籍女子涉有重嫌，因案情重大，遂報請臺灣雲林地方檢察署段可芳檢察官指揮偵辦，並與臺北市政府警察局萬華分局、航空警察局刑事警察大隊科偵隊、刑事局國際刑警科、北區事務大隊基隆專勤隊及財政部關務署臺北關等單位共組專案小組，俟泰籍女子入境通關之際當場逮捕，並於渠行李箱內泰國傳統桌旗布飾夾層查獲夾帶近13公斤第一級毒品海洛因，初估市價近億元。
調查發現，因案潛逃至泰緬地區之集團共犯，自境外指揮在臺運毒成員從事走私犯行，透過泰國籍女子假藉觀光名義夾帶大量毒品海洛因入臺，渠慣用手法即將整飾薄片狀之海洛因毒品縫入華麗的泰國傳統布匹內層，工整對稱的縫線不易察覺出端倪，復經檢警逐層拆線分解，始從布匹夾層取出毛重近13公斤之第一級毒品海洛因，成功於關口攔阻，防止其流入市面荼毒百姓健康。全案以毒品危害防制條例移請地檢署偵辦，該泰籍女子經檢察官聲押裁准，日前並終結起訴。臺中市刑大呼籲民眾運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣三千萬元以下罰金，民眾切勿接觸毒品以身試法。警方亦將持續查緝毒品源頭，全面掃蕩消弭毒品，維護臺中市治安。
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