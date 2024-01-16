本季流感季首例！7歲女童染流感併發腦炎亡　曾接種疫苗

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此外，郭宏偉指出，上週門急診類流感就診人次達12萬7229人次，較前一週略有上升，創近10年來同期最高，而同期最高為2016年第8周，受霸王寒流影響，就診人次達19萬3674人次，另上週新增42例流感併發重症及11例死亡。
針對流感死亡個案，林詠青指出，較年輕死亡個案為北部7歲女童，本身沒有潛在疾病，且曾在2023年10月初接種本季流感疫苗，1月初出現咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，家長因症狀未改善，且出現發燒情況，帶個案到診所就醫，快篩確診A型流感，醫師開立口服流感抗病毒藥物給個案返家服用。
然而，林詠青說明，個案返家後出現步態不穩、當日晚間出現痙攣，且發燒超過40度，送醫後腦部電腦斷層顯示有腦水腫，醫師研判為感染流感後併發腦炎，開立抗病毒藥物、抗生素、降腦壓藥物等，並收治加護病房，但個案住院期間病況持續惡化，醫師診斷為罕見的急性壞死性腦病變。
林詠青說，個案住院期間血氧濃度持續降低，後來無法自主呼吸、於住院第4天死亡，死因爲流感併發重症、急性壞死性腦病變，及心肺衰竭死亡。
對於接種流感疫苗後、仍因感染後併發腦炎死亡情況，林詠青說，此類個案非常罕見，接種流感疫苗仍有助於降低染疫後併發腦炎的機率，但腦炎的發生是機率問題，呼籲民眾務必注意家中孩童是否出現肺癌、腦部併發症的危險徵兆並儘速就醫、配合醫師指示用藥。