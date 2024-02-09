VTuber商機大爆發！「突破次元」聯名合作　攜手與品牌創造雙贏

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隨著VTuber市場逐漸擴大，不同產業也逐漸拓展VTuber工商業務。矢野經濟研究所於2023年7月公布的研究調查結果，將2022年度VTuber市場分成「周邊」、「網路直播」、「B2B」與「活動」四個不同的領域進行分析，其中「周邊」營收金額達到267億日圓，佔了整體51.3%，其次則為「網路直播」獲得的抖內（贊助）、廣告金額等，達到了135億日圓，佔比約為26.0%，而工商廣告、IP 授權、商品化授權等「B2B」收益則為78億日圓，約佔15%，演唱會等會產生門票收益的「活動」則為40億日圓，約佔7.7%。
其中VTuber的聯名合作種類十分廣泛，從知名VTuber企劃にじさんじ（Nijisanji，彩虹社）母公司ANYCOLOR的行銷資料來看，可以發現除了常見的時裝品牌、化妝品、遊戲、電腦周邊等介紹之外，還會與遊戲、咖啡廳等進行聯名，甚至「跨越次元」，出演線下活動，還曾有VTuber與遊樂園等觀光設施，進行聯名合作，透過影片介紹遊樂園，讓遊樂園起死回生。
ANYCOLOR第2營業運用部部長小林陽介接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，VTuber能夠很即時的與觀眾互動，甚至可以一起跨年，若是在進行工商直播時，也能立即回答觀眾針對商品的問題。
另外，每場工商直播也都長達60分鐘以上，因此可以詳盡地向觀眾傳達品牌、商品、活動的各式資訊，而與電視廣告或是網路廣告不同的是，觀眾是「自願性」點開直播觀看工商介紹，因此不太會有「轉台」或是「跳過廣告」等行為。
值得注意的是，為了保障VTuber隱私，中之人的身份通常會被視為機密，不僅不會揭露身份資訊，就連身體露出都會進行規範，因此不論今天是要進行化妝品還是食品的工商直播，觀眾都無法直接看見VTuber實際使用或是食用的情形，只能藉由VTuber轉述去想像。但即使如此，仍有各式各樣的企業願意與VTuber進行合作。
小林陽介認為，觀眾在觀看工商直播的同時，也會希望能有跟VTuber一樣的體驗，或是做一樣的事情，因此雖然無法直接看到VTuber的使用情況，但仍能讓工商的產品或活動等受到歡迎，就像台灣知名的女星或男星，使用某個化妝品品牌或代言時裝，也會有許多粉絲想要與他們有同樣的體驗。「因此即使無法看到使用或食用的狀況，也賣得超級好。」
小林陽介補充，由於VTuber會依據每個不同的合作專案而獲得收入，當這項工商合作獲得廣大迴響的話，那VTuber又能再獲得新的合作聯名，這一點粉絲們也能夠理解，因此也會做出熱烈回應，而這也成為了VTuber聯名工商的成功要素之一。